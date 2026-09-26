Ron Ripiao edición especial en homenaje a Fefita La Grande

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Avolta y J&J Spirits presentaron oficialmente la nueva edición especial del Ron Ripiao, dedicada a Manuela Josefa Taveras, conocida artísticamente como Fefita La Grande, como reconocimiento a su trayectoria de más de seis décadas en la música típica dominicana.
La nueva botella rinde homenaje a una de las figuras femeninas más emblemáticas del género y a quien el público dominicano identifica como La Mayimba y Gran Soberana. El producto busca unir la tradición musical con la identidad y artesanía dominicanas.
HOMENAJE A UNA LEYENDA DE LA MÚSICA TÍPICA
El ron es elaborado por J&J Spirits, con especial cuidado en un proceso completamente artesanal a cargo de artesanos dominicanos.
Durante el lanzamiento intervinieron Delvair Amarilla, gerente general de Avolta en República Dominicana, y Jack Astacio, fundador y director ejecutivo de J&J Spirits, mientras que la actividad contó con la presencia de Fefita La Grande.
Astacio destacó que la edición especial reafirma la visión de la empresa de ofrecer una bebida para compartir entre amigos y resaltó el vínculo histórico entre el ron y la música típica como expresiones de la cultura dominicana.
“Ha sido un gran reto y una distinción crear un ron excelso que enaltezca y vaya acorde a la exitosa trayectoria de doña Fefa, nuestra reina de la música típica”, afirmó.
IDENTIDAD Y ARTESANÍA DOMINICANA
Amarilla manifestó el orgullo de Avolta por promover productos locales de alta calidad y conectar a viajeros de todo el mundo con las tradiciones nacionales mediante su alianza con J&J Spirits.
De su lado, Fefita La Grande agradeció a ambas empresas por seleccionarla para formar parte del proyecto, que calificó como un momento significativo para la música dominicana.
J&J Spirits se dedica a la producción de bebidas alcohólicas y es creadora de Kalembú, presentada como la primera mamajuana lista para beber. Su portafolio incluye, además, diversas marcas de ron, licores y otras bebidas de producción dominicana.