Rogelio Genao pide al Congreso respaldar a la Policía Nacional

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SANTO DOMINGO.– El senador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, afirmó este viernes que el Congreso Nacional debe reconocer y respaldar la labor de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia.

El legislador apoyó la política de seguridad del Poder Ejecutivo contra el crimen, el narcotráfico y el contrabando, y destacó la coordinación entre las instituciones estatales.

Genao consideró que el Congreso debe fiscalizar la actuación policial, evaluar sus resultados y transmitir respaldo a los organismos de seguridad. También felicitó al presidente de la República y a las autoridades por las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad.

Asimismo, exhortó al Poder Judicial a aplicar con rigor el nuevo Código Penal, especialmente las disposiciones sobre acumulación de penas, reincidencia y nuevos tipos penales, para disuadir a quienes pretendan delinquir.

El senador pidió a sus colegas congresistas comprender la realidad del país y apoyar las acciones dirigidas a recuperar la tranquilidad ciudadana. Señaló que la inseguridad afecta tanto a las familias como a comerciantes, ganaderos, agroempresarios y profesionales.

Sobre el incidente ocurrido recientemente en Elías Piña con la diputada Millys Martínez, Genao sostuvo que se trató de un caso aislado que ya fue corregido y aclaró que no responde a una posición institucional generalizada.

Finalmente, destacó que las acciones policiales han contribuido a que cientos de prófugos se entreguen voluntariamente para enfrentar la justicia.

dh/am