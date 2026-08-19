Rodríguez Pimentel urge fondos concluir obras Monte Grande

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SANTO DOMINGO.— Héctor Rodríguez Pimentel exhortó al Congreso Nacional a conocer con carácter de urgencia las iniciativas financieras y legislativas pendientes para garantizar la terminación definitiva de las obras complementarias del Proyecto Múltiple de la Presa de Monte Grande.

El exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) sostuvo que después de más de tres lustros de ejecución y de una cuantiosa inversión del Estado dominicano, el país no puede darse el lujo de continuar postergando la culminación integral de una infraestructura concebida para transformar económica y socialmente la región Suroeste.

“Montegrande no puede continuar siendo la historia de nunca acabar. Hemos invertido demasiado dinero, demasiado tiempo y demasiadas expectativas de desarrollo para permitir que obstáculos financieros, contractuales o burocráticos impidan aprovechar plenamente esta obra”, dijo.

El exfuncionario, bajo cuya gestión en el INDRHI se impulsó el proceso de contratación de la presa, señaló que el Congreso debe facilitar las decisiones necesarias para completar las obras pendientes, incluyendo los mecanismos legales requeridos para que el INDRHI pueda realizar las modificaciones contractuales indispensables que excedan los límites ordinarios establecidos por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Consideró que cualquier autorización excepcional debe estar acompañada de estrictos mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como de un cronograma definitivo de terminación.

“Aprobar los instrumentos necesarios para terminar Monte Grande no significa otorgar un cheque en blanco. El país tiene derecho a conocer cuánto falta, en qué se invertirá cada peso y cuál será la fecha definitiva de terminación de las obras”, expresó Rodríguez Pimentel.

Recordó que Monte Grande fue concebida como un proyecto de aprovechamiento múltiple de las aguas del río Yaque del Sur y que sus beneficios abarcan el riego agrícola, abastecimiento de agua potable, control de inundaciones, generación hidroeléctrica y desarrollo económico de una de las regiones históricamente más rezagadas del país.

Rodríguez Pimentel destacó que las obras complementarias permitirán ampliar y modernizar los sistemas de riego de la cuenca baja del Yaque del Sur y fortalecer el suministro de agua para cientos de miles de habitantes del Suroeste.

jpm-am