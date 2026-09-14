Guerra EU-Irán impacta en mercados de combustibles

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HOUSTON.- La guerra del presidente Donald Trump contra Irán impacta en los mercados mundiales de combustibles y marcará las reuniones del G20 que Estados Unidos abre este lunes en Houston, Texas, con foco en la abundancia energética.

Las conversaciones se extenderán hasta el miércoles en uno de los principales centros petroleros estadounidenses y reunirán a delegaciones de las mayores economías, entre ellas China, India, Japón y Alemania, además de productores como Canadá y Arabia Saudita. Moscú también enviará funcionarios, según confirmó el sábado.

Una de las prioridades de Washington durante su presidencia del G20 es ampliar el acceso a energía asequible, fiable y segura, pero el suministro sufrió un fuerte golpe desde que EE.UU. e Israel atacaron a Irán en febrero.

El conflicto ha disparado los precios del petróleo y el gas en plena carrera de Europa para completar sus reservas antes del invierno.

En Estados Unidos, el efecto ya se siente en los surtidores. El diésel alcanzó un máximo histórico y promedia 6,20 dólares por galón (3,78 litros), según la AAA, mientras la gasolina regular cuesta 44% más que antes de la guerra.

COSTO POLÍTICO INTERNO

El alza del combustible entra de lleno en la campaña para las elecciones de medio término de noviembre y genera preocupación en el Partido Republicano.

Trump acusó a Irán de prolongar el conflicto para perjudicarlo políticamente y aseguró que terminará tras los comicios. «El país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes», dijo el sábado.

«El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener», agregó.

A esa presión se suma la escasez de diésel por los ataques ucranianos a refinerías rusas. «Hablamos con Zelenski al respecto… No ataquen el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo», afirmó Trump.

A la cita de Houston asistirán el secretario de Energía, Chris Wright, negociador energético con Venezuela, y el secretario del Interior, Doug Burgum.