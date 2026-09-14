Autorizan embargo bienes de JCE NY por deuda Latin Events

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NUEVA YORK.- Un alguacil de la ciudad de Nueva York autorizó el embargo y posterior subasta pública de bienes muebles de la Junta Central Electoral (JCE) ubicados en su oficina de Manhattan, como parte de la ejecución de una sentencia que ordena al organismo pagar 838,337.50 dólares a la empresa Latin Events, LLC.

La medida fue dispuesta por el City Marshall Martin A. Bienstock, según documento obtenido por Diario Libre. Fue notificada el 6 de septiembre mediante un Aviso de Embargo y Venta correspondiente al expediente M 373516.

La subasta está programada para el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, si la deuda no es saldada en su totalidad al menos 72 horas antes.

BIENES EMBARGADOS

Los bienes incluidos se encuentran en la oficina de la JCE ubicada en 1501 Broadway, suite 410, Manhattan, e incluyen equipos de oficina, computadoras, impresoras, dispositivos electrónicos, mesas, sillas, televisores, mobiliario, obras de arte y otros enseres.

La orden procura hacer efectivo el fallo emitido el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso 1:25-cv-02830-PKC.

La sentencia fue registrada ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026 y permanece pendiente de pago.

Según el abogado Julio Cury, representante de Latin Events en República Dominicana, con recargos y gastos el monto asciende a 982,261.88 dólares, suma sobre la cual continúan calculándose intereses diarios. Hasta el momento la JCE no ha reaccionado.

ORIGEN DEL CONFLICTO

El conflicto se originó en el marco de la serie Águilas y Licey de noviembre de 2023 en el estadio Citi Field de Nueva York.

El documento de la sentencia, homologada en el país el 29 de junio de 2026, establece que la JCE firmó un acuerdo con Latin Events el 30 de octubre de 2023 por 1,000,000 de dólares para servicios de campaña de registro de votantes dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos.

El convenio contemplaba 600,000 dólares por impresión de 15,000 boletos del partido, suministro de 20,000 almuerzos y campaña publicitaria.

La empresa asegura que del millón adeudado solo recibió 230,000 dólares, quedando un balance de 770,000 dólares más intereses.

La JCE fue notificada del proceso, pero no compareció en plazo, lo que derivó en sentencia en rebeldía en noviembre de 2025 en Nueva York.

PROCESO EN REPÚBLICA DOMINICANA

Latin Events también accionó en República Dominicana. La decisión estadounidense fue homologada mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, resolución que la JCE recurrió en apelación.

Asimismo, la empresa mantiene un proceso de embargo retentivo sobre fondos de la JCE depositados en el Banco de Reservas.

«Hemos agotado las vías posibles para lograr un pago voluntario. La JCE ha optado por desacatar una sentencia firme y ejecutoria, lo que ha obligado a nuestro cliente a proseguir la vía compulsiva tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana», señaló Cury.