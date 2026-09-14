Presidente labora desde hoy en tres provincias región del Cibao

imagen
Vista aérea del monumento de Santiago.

Escuchar artículo
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 14 de septiebre.- El presidente Luis Abinader desarrolla desde este lunes una jornada de trabajo concentrada en el Cibao, que incluye la inauguración de obras, supervisión de proyectos y reuniones con sectores clave en Santiago, Espaillat y Valverde.

La agenda oficial se extenderá hasta el miércoles.  A diferencia de sus  habituales visitas de pocas horas, en esta ocasión el Mandatario utilizará a Santiago como base operativa para movilizarse hacia las localidades de Moca, Licey al Medio y Mao.

La jornada comienza este lunes a las 11:00 am en Moca, provincia Espaillat, con la inauguración de la carretera de Las Espinas, una obra de 5.8 kilómetros. Posteriormente, el jefe de Estado se reunirá con alcaldes y autoridades de la provincia,  en el salón de actos del Distrito Educativo.

En  la tarde, se trasladará a Santiago para encabezar reuniones privadas.

A partir de las 6:00 pm encabezará  una rueda de prensa en el hotel Santiago Center.

El martes estará dedicado exclusivamente a mesas de trabajo con representantes de los sectores público, privado, empresarial, académico y social de la provincia de Santiago.

El miércoles  el mandatario inaugurará la escuela El Guano y supervisará la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao. Luego, en Licey al Medio, inspeccionará la construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento.

Finalmente, viajará a Mao (provincia Valverde) para supervisar proyectos de saneamiento y los avances del Hospital Traumatológico, concluyendo con un encuentro con las autoridades locales.

sp-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
2 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Juan argas
Juan argas
34 minutos hace

Pero que se made pa santiago,y las otras provincias Cavendish a pedazos

0
0
Responder
PCampesino
PCampesino
46 minutos hace

Ay,, señor presidente.. que el lo acompañé,,

0
0
Responder