Finanzas e inteligencia artificial

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Se ha convertido en un tema obligado el escribir y hablar sobre la inteligencia artificial (IA) que no es más que un programa que aprende de muchos ejemplos para adivinar la mejor respuesta.

Conforme expertos en la materia mencionan tres niveles de IA: estrecha o buena en una sola cosa, la IA general, la que piensa como humano que aún no existe, y la IA superinteligente, la que nos supera a todos.

La IA es una calculadora muy potente que adivina, y hoy está más regulada por las mismas empresas que la desarrollan.

Esta maravillosa herramienta puede afectar a la humanidad, y según Bill Gates puede provocar mil millones de muertes en el tiempo.

El magnate de la tecnología y filántropo, alertó que una IA en manos equivocadas sería lo suficientemente poderosa para causar daños.

Dicho magnate plantea que las fuerzas del orden y los políticos deben participar en un debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y vigilancia, y descartó que la autorregulación de las industrias vaya a funcionar.

Según el señor Gates, nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones y las últimas herramientas de la IA.

La inteligencia artificial, es una tecnología capaz de realizar tareas que normalmente se asocian con la inteligencia humana. Los sistemas actuales solo pueden llevar a cabo tareas claramente definidas.

Trump

Recientemente, el presidente de los EE.UU, Donald Trump, anunció un acuerdo para regular la inteligencia artificial.

Dicho acuerdo firmado con los principales líderes de la industria de la inteligencia artificial (IA) se basó en adoptar controles internos para sus modelos.

El cofundador de Microsoft, el señor Gates, sostuvo además que la regularización no puede limitarse a EE.UU debido al carácter global de la señalada tecnología, aunque dicho acuerdo tendría limitaciones ya que dichos sistemas se dan de manera aislada, el cual sería hasta más difícil que llegar a un acuerdo nuclear, pero todo es posible.

Es importante que se llegue a dicho acuerdo, pues dicha tecnología tiene grandes repercusiones en muchas áreas del saber humano, tal es el caso de las finanzas.

Al aplicar la Inteligencia Artificial en la banca, a través de la misma se detectarían fraudes en milésimos de segundos, al invertir los robot-advisors prepararon un portafolio según la tolerancia de riesgo del inversor. Algoritmos que leen noticias. Esta tecnología categoriza gastos automáticamente, asesora sin ir al banco.

Esta tecnología permite analizar los estados de los bancos, informando hacía cuales gastos se está yendo la mayor parte del dinero.

Los créditos o préstamos se aprueban con más rapidez, ya no se piden muchos papeles, la IA evalúa el historial de pagos por teléfono, luz, entre otros servicios.

Los algoritmos avisan cuando es el mejor momento para cambiar las remesas y el cambio de la tasa del dólar.

Entre los aspectos peligrosos al utilizar la IA para invertir, se citan: caída de los precios y rendimientos, caída de todos juntos (flash crash). Muchas estafas que hacen ganar un 5% diario. Si se le da acceso a una IA poco segura, puede vaciar la cuenta de cualquier cliente bancario. La IA no ayuda en finanzas en cambio esta se convierte en tus finanzas mismas.

El futuro de los bancos con el uso de la IA, es que esta será el agente financiero particular de una persona. La IA moverá el dinero a la cuenta de un cliente. Qué interés se está ofreciendo, comprará dólares cuando baja la tasa de cambio, reservará pasaje de vuelo cuando el precio esté barato.

No se verá el historial de crédito de un cliente. La IA verá tu vida real. La IA te informará qué debes pagar de manera puntual de luz, te pedirá que no juegues mucho en bancas y otros juegos.

En cuanto a las inversiones, no más fondo conservador, moderado, agresivo. La IA te va armar un portafolio, ayudándote a invertir en energía limpia, que apoye el turismo local, e informará qué cantidad de dinero se necesita en un mes determinado.

Lo feo

Lo feo de la IA es que se podrá hacer fraudes perfectos: video de un jefe ficticio pidiendo que se transfiera dinero, lo cual ya está pasando.

Todo va a depender de tener una IA confiable. El Estado va a ver todo. La DGII con IA va a cruzar informaciones de lo que gasta en una institución, lo que se declara.

Se recomienda no aprender a invertir simplemente sino aprender hacer buenas preguntas a la IA sobre el dinero.

Se recomienda también, guardar el historial financiero digital, pues en dos años valdrá oro para entrenar agentes. Desconfiar de cualquiera que prometa rendimientos. La transición es, del manejo del dinero a manejar la IA que maneje el dinero.

Hasta ahora no hay un organismo global regulador, pero hay iniciativas en ese sentido.

No hay un presidente mundial de la IA. Hasta ahora es un caos. Cada bloque va por su lado: La Unión Europea, son los más estrictos, han dividido la IA en 4 riesgos: inaceptable, Alto, limitado y mínimo. En Estados Unidos, dejan pasar, no hay ley federal para regular la IA.

En China, el estado manda, el gobierno aprueba qué modelo puede salir. Toda IA, debe reflejar los valores del partido en el gobierno.

En República Dominicana todavía no hay ley de IA. La nación dominicana se rige por la Ley 172-13 de protección de datos. El INDOTEL está armando una Estrategia Nacional de IA. De manera que no hay forma hasta ahora para censurar una IA en particular.

Si hay estafa, si la IA es de Europa te protege Europa, si la IA es de América te cuida sus propias políticas y tú mismo.

A nivel técnico: ISO 42001 es la norma internacional que dice cómo una empresa debe manejar la IA de forma responsable.

A nivel personal la IA podrá clonar la voz y la cara de una persona, te negará préstamos sin saber por qué. La DGII te mirará con la IA. Cruzará lo que suba a Instagram.

Cómo protegerse en República Dominicana hasta que se tenga una ley de IA: nunca dar el número de la cédula o el rostro para verificar el correo electrónico.

También en WhatsApp, activa la verificación. Es tu mayor defensa contra la clonación.

Si se va a firmar algo que dice autorizó los datos biométricos para IA, no hacerlo.

En caso de que pase algo, ir a la DICAT (Policía de delitos tecnológicos) en Santo Domingo y al Indotel. No hay ley de IA pero sí ley de ciber-crédito núm. 53-07.

Finalmente, cinco reglas anti-estafa IA-RD 2026: Usar una palabra clave o secreta familiar, Nunca decir Si, a desconocidos, video es igual a mentira hasta probar lo contrario, la cara no se presta y la número 5 antes de invertir, pregunta a la IA: dame tu número de registro, si hay nervios es una estafa. Está regulado por la Superintendencia de Bancos de la RD.

felix.felixsantana.santanagar@ gmail.com

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