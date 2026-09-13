Trump exige a Zelenski detenga ataques a plantas energéticas

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo al líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, que detenga los ataques contra instalaciones energéticas en Rusia.

«El señor Zelenski tiene que hacer una cosa: tiene que dejar de destruir [las instalaciones de] el combustible diésel en Rusia», aseguró.

Señaló que su Administración habló de estas acciones con Zelenski: «No queremos que ataque el combustible diésel», añadió. Según explicó, los ataques ucranianos provocan escasez.

En julio, Rusia impuso restricciones a la exportación de diésel para garantizar el abastecimiento interno, después de que sus refinerías sufrieran ataques con drones ucranianos. La prohibición estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Esta semana el precio del diésel en EE.UU. alcanzó un récord de seis dólares por galón (3,79 litros) por primera vez en la historia, según GasBuddy. El año anterior el precio promedio nacional fue de 3,70 dólares.

El secretario de Energía, Chris Wright, vinculó los precios récord con los ataques ucranianos y la política del expresidente Joe Biden. «El diésel se ha visto afectado por muchos factores, pero el principal ha sido la destrucción de las refinerías rusas por parte de Ucrania», afirmó.

Las reservas de diésel en Europa se aproximan a sus niveles más bajos en años, apuntó en julio Morgan Stanley.

GESTIONES DIPLOMÁTICAS

A principios de septiembre, Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, junto con el enviado especial Steve Witkoff, visitó Moscú y Kiev para conversar sobre la resolución del conflicto. En un evento el viernes, Kushner dijo que los viajes fueron «muy exitosos».