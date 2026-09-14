Abel propone diálogo opositor sobre eventual segunda vuelta

Abel Martínez, Durante un encuentro con dirigentes, comunitarios y simpatizantes en Juan López, Moca,

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Santo Domingo, 13 sep (EFE).- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez propuso este domingo a los principales líderes de la oposición iniciar desde ahora un diálogo para establecer reglas y una estrategia común ante una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2028.

Durante un encuentro con dirigentes, comunitarios y simpatizantes en Juan López, en el municipio de Moca, el exalcalde de Santiago señaló que cada organización tiene derecho a trabajar para ganar en primera vuelta, pero consideró necesario prever un escenario de una segunda vuelta electoral.

“Los líderes de la oposición debemos sentarnos, dejar a un lado cualquier ego, establecer reglas claras y llevar la fiesta en paz”, afirmó el dirigente, quien planteó que, si se produce una segunda vuelta, las organizaciones opositoras respalden al partido que logre avanzar a esa fase.

Martínez aclaró que su propuesta no constituye una alianza electoral anticipada ni pretende limitar las aspiraciones de ningún partido, sino acordar con antelación una estrategia para evitar divisiones después de la primera ronda.

“Cada partido debe trabajar para quedar en primer lugar. Nosotros vamos a fortalecer al PLD para ganar y encabezar la boleta presidencial en 2028”, afirmó.

El aspirante consideró que dejar las conversaciones para después de la primera vuelta podría generar dificultades y desacuerdos entre las fuerzas opositoras.

Martínez también llamó a los militantes del PLD a fortalecer la organización y recuperar el vínculo con la ciudadanía.

República Dominicana solo ha celebrado una segunda vuelta presidencial, en 1996, cuando Leonel Fernández se impuso a José Francisco Peña Gómez. EFE