MADRID: Detenidos seis pandilleros dominicanos por agresión

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MADRID.- Agentes de la Policía Nacional, en operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, detuvieron a seis hombres de entre 20 y 27 años como presuntos responsables de delitos de lesiones, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Las pesquisas culminaron en seis entradas y registros donde se intervinieron materiales relacionados con bandas juveniles violentas, como collares, simbologías y normas internas, así como armas, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo. Según fuentes de la investigación, se trata de un ajuste de cuentas entre miembros de la banda Dominican Don’t Play asentados en Madrid.

AGRESIÓN EN LA LATINA

La investigación se inició el 20 de febrero tras un apuñalamiento grave en una zona de ocio del distrito de Latina, en la avenida del Padre Piquer.

Un individuo, acompañado de otros cinco sujetos, se apeó de un vehículo y agredió por la espalda con un arma blanca de grandes dimensiones a un joven dominicano de 33 años, quien permaneció dos meses ingresado en la UCI de un centro hospitalario madrileño y logró salvar la vida.

IDENTIFICADOS Y REGISTROS

Las pesquisas permitieron identificar el automóvil implicado y a sus ocupantes, todos parte de una banda juvenil violenta: un argentino, un rumano, un colombiano y tres españoles con ascendencia latina, todos fichados por la sección de bandas de la Brigada Provincial de Información de Madrid. El grupo se dedicaba al tráfico de drogas y estaba implicado en diversos delitos violentos previos.

El 11 de agosto se realizaron seis entradas y registros en los domicilios de los implicados. Se intervinieron sustancias estupefacientes, armas de fuego simuladas, armas blancas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, numerosas tarjetas SIM y elementos como ropa o documentos que los relacionaban con bandas juveniles violentas.