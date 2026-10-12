Rodríguez Pimentel exige medidas para proteger el arroz

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El exsenador Héctor Rodríguez Pimentel reclamó medidas urgentes para proteger a los productores de arroz ante la apertura comercial del DR-CAFTA y fortalecer la competitividad del sector.

El dirigente pidió una política arrocera con presupuesto, metas verificables y rendición de cuentas, al advertir que el país llegó al fin de la desgravación arancelaria para el arroz, en 2025, sin completar la modernización productiva necesaria.

“La apertura no llegó por sorpresa. Tuvimos tiempo para modernizar la producción, mejorar los rendimientos y reducir los costos. El arroz dominicano está pagando el precio de llegar tarde”, afirmó.

Rodríguez Pimentel consideró que la derogación del Decreto 693-24 evidencia las limitaciones de recurrir a medidas arancelarias sin una estrategia integral de inversión y planificación.

Como referencia, citó el modelo de Panamá, que en 2018 declaró el arroz cultivo de seguridad alimentaria nacional y estableció mecanismos de asistencia técnica, crédito e incentivos.

Asimismo, solicitó esclarecer la denuncia de FENARROZ sobre la entrada de unas 220,000 toneladas métricas de arroz durante 2025 y publicar los permisos, inventarios y evaluaciones que justificaron esas importaciones.

“Cada autorización extraordinaria debe explicar cuánto arroz falta y por qué es necesario importarlo. El país merece transparencia y el productor necesita reglas claras”, sostuvo.

El exsenador también señaló las ayudas estatales que reciben los agricultores estadounidenses. Citó el programa Farmer Bridge Assistance, que estableció un pago extraordinario de US$132.89 por acre sembrado de arroz en 2025, equivalente a unos US$328 por hectárea. Aclaró que estos recursos no demuestran por sí solos subsidios a la exportación, pero reflejan diferencias en las condiciones de competencia.

Entre sus propuestas figuran facilitar semillas certificadas, maquinaria, sistemas de riego eficientes y financiamiento antes de la siembra, además de reducir pérdidas, elevar la productividad y evaluar los mecanismos de defensa comercial disponibles.

También planteó negociar con Estados Unidos cooperación para la transición productiva, dentro de los compromisos comerciales vigentes.

“La diferencia entre quebrar y sobrevivir dependerá de que el crédito llegue antes de sembrar, la tecnología llegue a la parcela y los recursos públicos fortalezcan al productor”, concluyó.

dh/am