Rinden homenaje a Juan Bosch a 25 años de su fallecimiento

SANTO DOMINGO. La Fundación Juan Bosch conmemoró el 25.º aniversario del fallecimiento del escritor y expresidente dominicano con un concierto de gala celebrado el domingo 1 de noviembre en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El espectáculo, titulado «Juan Bosch: Memoria de un fecundo legado, a 25 años de su partida», reunió al Coro Nacional Dominicano, dirigido por Edwin Disla, los pianistas Irving Paniagua y Gabriela García, y el cantautor Manuel Jiménez.

El presidente de la fundación, Conrado Peguero, destacó que la actividad buscó acercar a la ciudadanía a la obra literaria y al pensamiento del profesor, así como motivar a las nuevas generaciones a conocer sus aportes.

Señaló que sus cuentos, novelas y ensayos reflejan la realidad social dominicana y dieron voz a los sectores más humildes.

Entre sus principales obras figuran La Mañosa, Camino real y Cuentos escritos en el exilio, consideradas referentes de la literatura dominicana y latinoamericana.

Bosch, fallecido el 1 de noviembre de 2001, fue el primer presidente dominicano elegido democráticamente tras la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su trayectoria también estuvo marcada por la defensa de la democracia, la educación y la justicia social.

Al acto asistieron los embajadores de Rusia y Cuba, Alexey Viktorovich Seredin y Ángel Custodio Arzuaga Reyes, respectivamente, además del vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roa Ogando, y el intelectual Eliades Acosta.

La fundación reafirmó su compromiso de preservar y difundir el pensamiento y la obra del escritor mediante actividades culturales y educativas.

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