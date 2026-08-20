Retos para el año escolar 2026-2027

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El Ministerio de Educación (MINERD) informó que las clases correspondientes al nuevo año escolar 2026-2027 empezarán, el próximo lunes 24 de agosto, para la educación preuniversitaria (pre-primaria, primaria y secundaria) en los sectores públicos y privados.

En atención a las justificadas preocupaciones por los diferentes problemas que afectaron los resultados cuantitativos y cualitativos del pasado año escolar 2025-2026; en la comunidad educativa se han creado importantes expectativas con respecto a las soluciones que ameritan esos problemas.

Por vía de consecuencia, se considera válido y pertinente proceder con la identificación de los principales retos a enfrentar para superar esos problemas, a los fines de apuntalar el óptimo aprovechamiento de las horas-clases, imprescindible para aumentar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que permita una sustancial mejoría de nuestra educación preuniversitaria.

Hasta el más humilde de los dominicanos tiene conciencia del trascendental rol de una buena educación en la procura de positivos cambios socio-económicos, culturales y realizaciones personales, familiares y, por lo tanto, en la movilidad social, el progreso espiritual y material de la sociedad.

Ese noble propósito está en nuestra Constitución (Art. 63) como un derecho fundamental cuando, taxativamente, manifiesta “que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y permanente.”

Al reflexionar sobre este nuevo año escolar, identificamos los principales retos que tenemos el deber cívico y patriótico que enfrentar, sin ambages y con la firme determinación para corregir y superar, en tanto que, en este último lustro, afectaron la calidad de la educación que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes para beneficios de las presentes y futuras generaciones por lo que, nuevamente reiteramos:

1.- Planificar y gestionar con eficiencia, transparencia, objetividad y sin dilapidación los cuantiosos recursos que, mediante el 4 % del PIB, el pueblo dispone para el sistema educativo a través del MINERD.

2.- Construir nuevas aulas para evitar que miles de niños, niñas y adolescentes queden fuera de las aulas sin recibir el pan de la educación.

3.- Evitar el retroceso en los centros educativos en los que opera la tanda extendida para lo cual es necesario mejorar y aumentar los contenidos, la cantidad de maestros y adecuados equipamientos tecnológicos.

4.- Implementar oportunos y adecuados mantenimientos de las estructuras físicas de los centros educativos públicos para preservar las vidas de alumnos y maestros, garantizando que nuestros centros educativos dispongan de los indispensables servicios sanitarios, agua, electricidad, limpieza, equipos, seguridad y materiales didácticos.

5.- Disponer de medidas lógicas y prudentes para controlar el uso de celulares, tabletas y laptops para evitar la distracción por parte de estudiantes y maestros durante el desarrollo de las clases.

6.- Las autoridades del MINERD y los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tienen el ineludible deber de suscribir y respetar un pacto para que los problemas que se presenten en un determinado distrito o centro educativo se resuelvan mediante el diálogo y la concertación; así evitar la pérdida de las horas-clases que tanto daños producen al ambiente y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

7.- Que los útiles escolares, uniformes y alimentación que debe suministrar el MINERD (a través de INABIE) lleguen a tiempo a los centros educativos en cantidad y calidad suficientes.

8.- No obstante el crecimiento de la población en edad escolar; como consecuencia del aumento de la deserción escolar (6.6 %) con respecto al pasado año, se redujo la matrícula de estudiantes a nivel preuniversitario.

9.- Es ineludible reducir el alto porcentaje de la deserción escolar. Urge implementar adecuadas gerencias administrativas y métodos didácticos contra la deserción escolar, principalmente de nuestros adolescentes y jóvenes, porque afecta el sosiego y futuro bienestar de nuestras familias.

10.- Al margen de las simpatías partidarias, realizar concursos y evaluaciones transparentes y justas para las designaciones y permanencias de los maestros, personal técnico y administrativo necesarios en nuestros centros educativos.

11.- Importantizar el fortalecimiento de la presencia activa de padres y tutores en calidad de miembros de la comunidad educativa mediante la formación e institucionalización de las asociaciones de padres y tutores en los centros educativos públicos.

Si las autoridades del sistema educativo (MINERD y dirigentes de la ADP) cumplen con sus respectivos deberes y roles en nuestros centros educativos, priorizando las acciones que permitan superar los susodichos retos, los resultados cuantitativos y cualitativos de nuestra educación serán optimizados y así cumplimos con el Art. 63 de nuestra Constitución:

Garantizar una educación integral, equitativa, cívica, moderna e identificada con los mejores valores, sanas tradiciones y sentimientos patrióticos. ¡El pueblo se lo merece!

jlopezb18@gmail.com

jpm-am