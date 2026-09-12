República Dominicana vence a Nicaragua Copa Panamericana

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LEÓN, México.- La selección femenina de voleibol de República Dominicana inició con autoridad su participación en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, tras imponerse este viernes por 3-0 a Nicaragua, con parciales de 25-9, 25-13 y 25-9, en el Domo de la Feria de León, Guanajuato.

Las dominicanas dominaron el encuentro desde el primer set, cuando tomaron una ventaja de 8-0 que marcó el rumbo del partido. El conjunto caribeño mantuvo el control durante los tres parciales, apoyado en su superioridad ofensiva y en el bloqueo.

República Dominicana terminó con ventaja de 42-15 en ataques y 17-3 en bloqueos, además de imponerse 2-0 en puntos de servicio. Nicaragua cometió 13 errores, uno menos que las dominicanas, que registraron 14.

GERALDINE GONZÁLEZ ENCABEZA EL ATAQUE

La central Geraldine González fue la principal anotadora de República Dominicana con 14 puntos, incluidos siete bloqueos, la mayor cantidad registrada en el encuentro.

Massiel Matos aportó 11 puntos, producto de ocho ataques, un bloqueo y dos servicios, mientras que Flormarie Heredia sumó 10 tantos, con ocho ataques y dos bloqueos.

Por Nicaragua, su capitana Brittany Forbes encabezó la ofensiva con 10 puntos.

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