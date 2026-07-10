República Dominicana impulsa modernización cultivo tabaco

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Santo Domingo, 9 jul (Prensa Latina) República Dominicana busca modernizar la producción tabacalera mediante sistemas de riego tecnificado, capacitación de productores y asistencia, tras un acuerdo firmado hoy entre la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Instituto del Tabaco (Intabaco).

El convenio tiene como objetivo mejorar la productividad de las plantaciones, optimizar el uso del agua, reducir el impacto ambiental y promover un desarrollo sostenible de este sector agrícola, uno de los principales renglones de exportación del país.

AMPLIAR LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO EN LA AGRICULTURA

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, destacó que la alianza permitirá ampliar la tecnificación del riego en la agricultura dominicana y señaló que la industria tabacalera genera ventas externas superiores a mil 300 millones de dólares anuales.

Por su parte, el titular del Intabaco, Iván Hernández Guzmán, afirmó que la gestión eficiente del agua contribuirá a fortalecer la competitividad de los productores y facilitará la adopción de procedimientos que mejoren la calidad y el rendimiento de los cultivos.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y PARCELAS

Como parte del acuerdo, ambas instituciones desarrollarán programas de capacitación, asesoría y parcelas demostrativas para mostrar los beneficios económicos y productivos de los sistemas de riego modernos.

Además, coordinarán acciones para facilitar el acceso de los agricultores a programas de financiamiento y apoyo técnico, con el propósito de impulsar la innovación, la industrialización y la cadena de valor del tabaco.

El país caribeño es reconocido por la producción y exportación de cigarros premium, una actividad que constituye uno de los sectores tradicionales de su agroindustria. jha/mpv

an/am