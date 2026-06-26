Reportan temblor 5.8 grados en Rep. Dominicana; no hay daños

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PUNTA CANA, República Dominicana.- Un sismo de magnitud 5.8 se registró la madrugada de este viernes a 102 kilómetros al norte-noreste de Punta Cana, en aguas del océano Atlántico.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 1:49 de la madrugada hora local, con una profundidad de 46 km.

Las coordenadas del epicentro fueron 19.457°N y 68.085°O.

Sin daños ni alerta de tsunami

Hasta el momento no se reportan daños importantes ni víctimas asociados al evento. La Red Sísmica de Puerto Rico confirmó que no se emitió advertencia, aviso o vigilancia de tsunami para Puerto Rico, República Dominicana ni las Islas Vírgenes.El sismo fue percibido en zonas de Puerto Rico y República Dominicana, aunque las autoridades indican que no hay razón para alarma.

Recomendaciones

El Centro Nacional de Sismología y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales ante la posibilidad de réplicas.Este evento se suma a la actividad sísmica frecuente en la región del Caribe, ubicada en el borde de las placas tectónicas del Caribe y Norteamericana.Contexto: La zona este del país ha registrado varios eventos similares en los últimos 18 meses. El más reciente de magnitud comparable ocurrió en febrero 2025, también sin consecuencias mayores.