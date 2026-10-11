Remesas a R. Dominicana crecen 6,5 por ciento hasta septiembre

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Santo Domingo, 11 oct.- República Dominicana recibió nueve mil 489,8 millones de dólares en remesas entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 6,5 por ciento respecto a igual período del año anterior, informó hoy el Banco Central (BCRD).

Solo en septiembre, los envíos de dinero desde el exterior ascendieron a mil 57,1 millones de dólares, un incremento interanual del 6,6 por ciento, con lo que el país superó los mil millones de dólares mensuales por séptimo mes consecutivo.

De acuerdo con el BCRD, estos flujos contribuyen a mantener la estabilidad cambiaria y las reservas internacionales, en un contexto de incertidumbre económica mundial y presiones sobre los precios de los combustibles.

ESTADOS UNIDOS SE MANTIENE COMO PRINCIPAL FUENTE

Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente, con 780,1 millones de dólares, equivalentes al 80,9 por ciento del total. España ocupó el segundo lugar, con 59,9 millones de dólares, seguida de Italia, Haití y Suiza.

La entidad monetaria vinculó el comportamiento de los envíos procedentes del territorio estadounidense principalmente con la actividad del sector de servicios, donde trabaja una parte importante de la comunidad dominicana residente en ese país.

El Banco Central señaló que las entradas de divisas favorecieron la apreciación del peso dominicano en un 5,4 por ciento frente al dólar al cierre de septiembre, en comparación con diciembre de 2025.

Para el cierre de 2026, el BCRD proyecta que las remesas alcancen unos 12 mil 600 millones de dólares, mientras que los ingresos por turismo superarían los 12 mil 200 millones y las exportaciones totales rebasarían los 17 mil 200 millones de dólares.

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