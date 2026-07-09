Remesas a la RD superan los seis mil 200 millones de dólares

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Santo Domingo, 9 jul.- Las remesas recibidas por República Dominicana alcanzaron los seis mil 219,3 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un 6,7 por ciento más que en igual período del año anterior, informó hoy el Banco Central.

Solo en junio ingresaron al país mil 49,3 millones de dólares, cifra superior en 125,5 millones a la registrada en el mismo mes de 2025, para un crecimiento interanual del 13,6 por ciento, por encima del 10,6 observado en mayo.

La entidad señaló que ese desempeño se produjo a pesar del complejo entorno internacional, marcado por la persistencia de los conflictos en Medio Oriente, el alza de los precios del petróleo y las presiones inflacionarias sobre la economía mundial.

El Banco Central atribuyó el comportamiento de las remesas, principalmente, a los envíos de la diáspora dominicana residente en Estados Unidos, origen del 81,4 por ciento de los recursos recibidos en junio, equivalentes a 780,7 millones de dólares.

Indicó que ese resultado estuvo respaldado por la evolución de la economía estadounidense, donde el índice de gestores de compras del sector servicios se ubicó en 54,0 puntos en junio, mientras la tasa de desempleo descendió de 4,3 a 4,2 por ciento y se generaron 57 mil nuevos empleos.

España se mantuvo como el segundo país emisor, con 61,8 millones de dólares, equivalentes al 6,4 por ciento del total.

Le siguieron Italia (1,3 por ciento), así como Haití y Suiza, con el 1,2 por ciento cada uno. También se alcanzaron envíos desde Francia, Canadá y Alemania, entre otros países.

La autoridad monetaria afirmó que esos flujos de divisas contribuyeron a la estabilidad del mercado cambiario.

Asimismo, las reservas internacionales totalizaron 15 mil 821,6 millones de dólares al cierre de junio, equivalentes al 11,3 por ciento del Producto Interno Bruto y suficientes para cubrir 5,7 meses de importaciones.

El Banco Central prevé que la captación de divisas mantenga una evolución favorable durante 2026. Proyecta ingresos por turismo superiores a los 11 mil 900 millones de dólares, remesas por más de 12 mil 200 millones, exportaciones cercanas a 17 mil 300 millones e inversión extranjera directa superior a cinco mil 300 millones de dólares.

De cumplirse esas previsiones, junto con el aporte del resto de los servicios exportados, el país obtendría ingresos en divisas por más de 50 mil 200 millones de dólares al cierre del presente año.

of-am