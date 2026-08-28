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La riqueza computable de la República no puede continuar bajo la administración de agentes empíricos desprovistos de rigor gnoseológico y ajenos a los objetivos misionales del territorio.

El patrimonio nacional, articulado por la masa física del suelo, los recursos agrológicos y los activos estratégicos, exige una conducción asentada en la precisión paramétrica. La improvisación discursiva ha demostrado su incapacidad ontológica para preservar la intangibilidad del Fisco y garantizar la soberanía de los factores de producción.

Frente al colapso de la gestión pública tradicional, se impone una reingeniería gerencial de los poderes públicos y sus órganos constitutivos. Esta transformación requiere erradicar el asistencialismo retórico para instalar un modelo de alta densidad ejecutiva y estricta disciplina técnica. La reorganización de la arquitectura estatal debe responder al paradigma de comunicación, planificación, organización, dirección y control continuo de la materia pública.

La crisis fiscal y el déficit cuasi fiscal persistentes evidencian la ausencia de una teoría del gasto normada por la ciencia administrativa. Cada ciclo electoral reproduce la dispersión de los recursos públicos y la falta de un sistema automatizado de fiscalización tributaria. La carencia de un registro único de datos expone el erario a la erosión continuada y despoja a las arcas nacionales de su verdadero respaldo patrimonial.

Restablecer la primacía del intelecto técnico

Históricamente, la estructuración del ordenamiento público y el levantamiento de las bases físicas de la nación contaron con un cuerpo de alta especialización técnica. Tras la conclusión de la Era de Trujillo, la conducción doctrinaria del Estado fue progresivamente sustituida por el arbitrio y la dispersión de la dinámica partidaria. Restablecer la primacía del intelecto técnico en la gerencia de la cosa pública se erige como la única garantía para devolver la estabilidad al sistema.

El desarrollo territorial sectorial exige que el espacio geográfico sea regulado mediante estrictos parámetros matemáticos y métricas de rendimiento real. Las poligonales estratégicas de la República Dominicana requieren un marco agrológico enfocado en la maximización de la cadena de valor y la custodia inalienable de la franja fronteriza. Solo una dirección con dominio sobre las leyes de la produciología puede transformar el suelo en un vector de soberanía irrestricta.

La arquitectura financiera del Estado debe ser blindada contra las abstracciones de la teoría económica convencional y el endeudamiento irresponsable. La automatización de la recaudación y la inalienabilidad de los activos públicos constituyen los pilares para eliminar las brechas entre el presupuesto y su ejecución real. La administración de las finanzas exige una disciplina contable donde cada norma funcione como un vector de voluntad imperativo.

Dentro de esta matriz doctrinal, el Ciudadano se consolida como el único sujeto activo y repositorio inalienable de la potestad soberana. El ejercicio de la autoridad no admite la repartición burocrática de cuotas, sino la responsabilidad directa con la salud y preservación del erario. La potestad legal se valida exclusivamente a través de la entrega de resultados comprobables y el estricto apego al mandato normativo.

De cara al horizonte institucional de 2028, resulta urgente e ineludible instalar en la Presidencia de la República a una Elite Gobernante capacitada en la gerencia pública real. La conducción del Estado exige superar definitivamente la figura del político discursivo para dar paso a una dirección ejecutiva enfocada en la verdad técnica. Esta élite asumirá la reingeniería indispensable para guiar con firmeza y métrica los destinos de la nación.

La instauración de este paradigma gerencial devolverá al Estado su potestad de regulación y la intangibilidad absoluta de sus recursos territoriales. El rescate ético, fiscal y normativo de la sociedad dominicana depende del retorno de la capacidad científica al centro de las decisiones gubernamentales.

Bajo la guía de una Elite Gobernante comprometida con el rigor, la República superará el caos para erigirse como un modelo inexpugnable de orden.

jpm-am