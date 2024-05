Reflexiones de un pueblista: ¡Sigamos con Leonel, no le abandonemos!

EL AUTOR es abogado y político. Reside en Nueva York.

¡Qué oportunidad perdida! Ayer, fue un día triste para el progreso, desarrollo y adelanto del pueblo dominicano. Estoy convencido de que la «democracia» representa el crecimiento potencial de las sociedades, pero es realmente lamentable ser testigo de las oportunidades perdidas que conlleva la democracia.

A menudo, parece que la democracia no es más que un eufemismo para adocenar a los pueblos. A los pueblos se les dificultad siempre elegir bien, y terminan disparándose a los pies y apuñalándose las espaldas.

El día de ayer presentó una valiosa oportunidad para el avance y la mejora a través del compromiso cívico. Sin embargo, después de ver los resultados, ahora nos enfrentamos a la decepcionante perspectiva de soportar un período mas de estancamiento.

En lugar de abrazar a un líder visionario y una estrategia bien pensada para el progreso del país, nos hemos conformado con elegir la ineficacia y la improvizacion como forma de gobierno. El Lider visionario que ofrecía un camino seguro hacia el crecimiento y el desarrollo nacional, fue pasado por alto en favor de la ineficiencia y la improvisacion.

Pero, no os decepcioneis por la aparente derrota, ni figeis en la gloria temporal de una victoria forzada y comprada, sino mas bien fijais en la victoria de que hoy contamos con un Partido debidamente saneado, purificado y unificado en el Leonelismo puro, alejado de todo cuanto nos mantuvo durante años manejando estrategias altamente contaminadas que obstruían el flujo sanguíneo del Leonelismo y el establecimiento de estrategias altamente ganadoras. Ya para futuras batallas, no tenemos que lidiar con variables externas contaminadas y no controlables para la ejecución de estrategias ganadoras.

¡Sigamos con Leonel, no le abandonemos! Mantengamos juntos la lucha por un futuro mejor, guiados por su sabiduría y la integridad de este hombre que, ha puesto a un lado su gloria personal en aras de construirnos una patria justa para todos.

Que vivan, las ideas redentoras del Leonelismo! Que vivan los dominicanos y dominicanas dignos y dignas que, en ningún momento se dejaron seducir por las compras bochornosas de su dignada humana. ¡A trabajar, porque la esperanza no solo hoy es verde, sino que es mas verde que nunca! ¡Siéntanse ganadores, cuando la batalla es justa, la derrota es un honor.

