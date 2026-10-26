Reelección Lula en Brasil frena avance Trump en Latinoamérica

La victoria de Lula obliga así a Trump a mantener relaciones con un Brasil que rechaza parte de su agenda regional.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON (EFE).– La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro representa un revés para la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, de ampliar su influencia en Latinoamérica, donde el avance de gobiernos de derecha parecía favorecer sus planes.

Lula obtuvo casi el 52 % de los votos y protagonizó una remontada inédita, al convertirse en el primer candidato que gana una segunda vuelta presidencial en Brasil después de quedar segundo en la primera. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se ha negado a reconocer la derrota.

LÍMITES AL AVANCE REGIONAL

El resultado impide que Washington incorpore a Brasil, la mayor economía de América Latina, a su bloque de aliados regionales. La continuidad de Lula mantiene al país como uno de los principales contrapesos al proyecto de Trump, junto con México, gobernado por Claudia Sheinbaum.

En su segundo mandato, el republicano ha promovido la revitalización de la Doctrina Monroe para reafirmar la primacía estadounidense en la región. A sus aliados tradicionales se han sumado gobiernos y dirigentes de derecha en otros países latinoamericanos.

PRESIONES SOBRE BRASIL

Aunque Trump evitó respaldar públicamente a Flávio durante la campaña, su Administración adoptó medidas que tensaron las relaciones con Brasil, incluidos aranceles comerciales y una investigación por supuestas prácticas desleales.

Además, el mandatario estadounidense recibió al entonces aspirante presidencial en la Casa Blanca y posteriormente Washington declaró terroristas a las organizaciones criminales Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, una decisión cuestionada por el Gobierno de Lula ante el riesgo de intervencionismo.

UNA ESTRATEGIA CUESTIONADA

El investigador Benjamin Gedan explicó a EFE que una victoria de Flávio habría supuesto una alineación total con Trump en materia de seguridad y disputas culturales.

Por su parte, Oliver Stuenkel, del centro Carnegie, consideró contraproducente el intervencionismo ideológico estadounidense en Latinoamérica, al advertir que podría fortalecer a las fuerzas contrarias a Washington.

La victoria de Lula obliga así a Trump a mantener relaciones con un Brasil que rechaza parte de su agenda regional y evidencia los límites de su estrategia de influencia.

an/am