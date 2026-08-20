Reconocen la «histórica» participación dominicana en JCC

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Santo Domingo, 20 ago.- La Cámara de Diputados aprobó una resolución mediante la cual reconoce la «histórica» participación de los atletas dominicanos que obtuvieron medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La iniciativa, de la autoría del diputado Elías Wessin Chávez, en uno de sus considerando establece que la celebración de los Juegos constituyó un acontecimiento de especial trascendencia para la República Dominicana, no solo por haber asumido exitosamente la responsabilidad de organizar y acoger la edición conmemorativa del centenario de estos juegos, sino también por la «extraordinaria2 actuación de la delegación nacional.

De acuerdo a una nota de los diputados, los atletas dominicanos demostraron disciplina, perseverancia, excelencia competitiva y profundo compromiso con la representación del país.

La resolución también establece que la delegación dominicana alcanzó un total de 150 medallas, precisando que esta cifra corresponde al cómputo oficial de preseas por pruebas o disciplinas y no necesariamente al número individual de atletas galardonados, toda vez que, en las competencias colectivas, como voleibol, sóftbol, baloncesto 3×3, pruebas de relevos y otras modalidades por equipos, el resultado obtenido se contabiliza como una sola medalla en el medallero nacional, aunque cada integrante del equipo recibe su respectiva presea.

«En consecuencia», acota la resolución, «el número de atletas dominicanos que alcanzaron el podio fue superior a las 150 medallas registradas oficialmente. Reflejando la destacada participación y desempeño de la representación nacional».

En la resolución también se reconoce la labor desarrollada por los entrenadores, técnicos, personal médico, federaciones deportivas nacionales y voluntarios. Además, dirigentes y demás miembros de los equipos multidisciplinarios que acompañaron a los atletas dominicanos. Atletas cuya preparación y asistencia resultaron fundamentales para alcanzar estos históricos resultados.

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