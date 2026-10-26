Reconocen a Banreservas como el Banco Más Seguro en la RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) fue reconocido por la revista financiera internacional Global Finance como el Banco Más Seguro del país en 2026, una distinción que resalta la estabilidad y fortaleza de la institución dentro del sistema financiero nacional.

El galardón fue otorgado en el marco de los Safest Bank Awards 2026, premios que distinguen a entidades bancarias por su solidez y seguridad financiera, y que constituyen una referencia internacional para el sector.

AGUILERA DESTACA LA SOLIDEZ INSTITUCIONAL

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, valoró el reconocimiento como un respaldo a la gestión de la entidad y a las decisiones estratégicas orientadas a consolidar su estabilidad financiera y preservar la confianza de sus clientes.

“Este reconocimiento internacional confirma que la estabilidad y la confianza se construyen con decisiones firmes, una administración responsable y una visión de largo plazo”, expresó Aguilera.

El ejecutivo afirmó que la institución trabaja para fortalecer sus capacidades financieras y garantizar la seguridad de los recursos que le confían los dominicanos, al tiempo que acompaña sus proyectos personales y empresariales.

Aguilera atribuyó estos avances a una gestión enfocada en la prudencia financiera, la eficiencia operativa y el fortalecimiento institucional, factores que consideró esenciales para responder a los desafíos de un entorno económico en constante transformación.

RECONOCE APORTE DE CLIENTES Y COLABORADORES

El presidente ejecutivo también agradeció la confianza de los clientes, el compromiso de los colaboradores y el respaldo de los aliados estratégicos, a quienes atribuyó una participación fundamental en el desarrollo de la entidad.

“Este logro también pertenece a nuestros clientes, que nos confían sus recursos y proyectos, y a nuestros colaboradores, cuyo compromiso nos permite seguir construyendo un banco más fuerte, moderno y cercano”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la institución mantiene el compromiso de continuar fortaleciendo sus servicios, mejorar su oferta financiera y actuar con transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

Banreservas señaló que el reconocimiento constituye un estímulo para continuar su proceso de transformación, impulsar soluciones financieras innovadoras y ampliar su contribución al bienestar de las familias y al desarrollo de los sectores productivos de la República Dominicana.

La entidad destacó que esta distinción se suma a otros reconocimientos obtenidos durante 2026 y refuerza su posicionamiento dentro del sector financiero dominicano.

Los Safest Bank Awards, organizados por Global Finance, reconocen a instituciones bancarias por su fortaleza y seguridad financiera, con el propósito de destacar entidades que ofrecen respaldo y estabilidad dentro de sus respectivos mercados.

of-am