Reciben pago US$1.2 millones por violación derechos de autor

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NUEVA YORK.— Las empresas J&N Records, J&N Publishing, 829Music Mundial y Mayimba Music obtuvieron un fallo favorable en el Distrito Sur de Florida, que ordena una indemnización de US$1.2 millones por daños derivados de la violación de sus derechos de autor.

Las compañías agradecieron a los abogados Roger Juan Maldonado y Sarah Gottlieb, de Smith Gambrell & Russell LLP, por su representación en un proceso que calificaron como trascendental para la protección de sus catálogos musicales.

RESTRICCIÓN PERMANENTE

La sentencia también establece una prohibición permanente contra Harley Boys Entertainment (Road Runner Entertainment), HBE Media Holdings y Luis Alfredo Silverio, conocido como Luigui Bleand. Los demandados quedan impedidos de reproducir, distribuir, promocionar o vender grabaciones y composiciones protegidas pertenecientes a los demandantes.

El litigio se produjo luego de nueve años de presuntos abusos y de múltiples advertencias que, según las empresas, fueron ignoradas.

Durante el juicio se determinó que Silverio habría registrado a su nombre composiciones de terceros y cobrado regalías de manera ilícita. Asimismo, los demandados habrían obtenido grabaciones fonográficas de internet para comercializarlas sin autorización de sus propietarios.

US$750,000 EN PRÉSTAMO

El caso también reveló el uso de esa propiedad intelectual para respaldar un préstamo de US$750,000 con Sound Royalties, utilizando presuntamente regalías pertenecientes a los demandantes. La situación derivó posteriormente en una demanda contra las propias empresas afectadas, que tuvieron que asumir nuevos gastos legales.

Las compañías advirtieron sobre las vulnerabilidades de la industria musical en la era digital y señalaron que la facilidad para subir contenido a plataformas de distribución puede favorecer la piratería cuando no existen controles adecuados.

Con el fallo, afirmaron que los titulares independientes también están dispuestos a defender sus derechos de propiedad intelectual con todos los recursos legales disponibles.

an/am