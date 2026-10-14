Rechazan dominicano herido por ICE sea «neoyorquino»

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NUEVA YORK.- La referencia del alcalde Zohran Mamdani al dominicano Oscar Belgal, herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como un «neoyorquino» provocó críticas entre residentes de la ciudad, incluidos dominicanos, que consideran que su historial delictivo no representa el espíritu de la Gran Manzana.

«No lo considero neoyorquino», dijo al New York Post Migdalia Martínez, madre dominicana de El Bronx cuyo hijo de 12 años, Jacob Freytas, murió en julio pasado alcanzado por una bala perdida mientras montaba bicicleta en un tiroteo entre pandillas.

«Lo único que considero de él es basura, nada más que basura. Y no considero que Nueva York, mi hogar, sea basura», declaró sobre su compatriota.

Consultada sobre si el alcalde demócrata se equivocaba al calificarlo así, respondió: «El alcalde se equivoca en muchos sentidos; ese es sin duda uno de ellos».

HISTORIAL

Según autoridades estadounidenses citadas por el Post, Belgal, de 28 años, ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2022, en una caravana migrante sin ser detectado por la Patrulla Fronteriza, y desde entonces acumula antecedentes.

En diciembre de 2023 fue arrestado por un presunto robo a mano armada ocurrido un mes antes en Morris Avenue. De acuerdo con la denuncia penal, conducía con dos personas en el asiento trasero, se giró, les apuntó con una pistola y dijo: «Denme sus joyas o les dispararé». Las víctimas entregaron joyas y unos 500 dólares en efectivo.

Fue puesto en libertad sin fianza y, bajo acuerdo, se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado. En enero de 2025 fue condenado a un mes de cárcel y cinco años de libertad condicional.

En agosto de 2025 volvió a ser detenido por presunta venta de fentanilo, cocaína y heroína, caso que permanece abierto. Según el medio, los cargos no permitían fijar fianza, por lo que quedó en libertad bajo el nivel más alto de supervisión, solicitado por la Fiscalía.

CIUDAD SANTUARIO

Fuentes federales indicaron al Post que tras ese arresto el ICE solicitó a la ciudad retener a Belgal para su entrega, pero la petición no fue atendida en virtud de las políticas de ciudad santuario que limitan la cooperación local con autoridades migratorias federales.

«Los políticos que defienden las ciudades santuario crean un entorno propicio para que prospere la delincuencia, no para la seguridad de los ciudadanos», afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Belgal quedó bajo custodia federal luego de que un agente del ICE le disparara en el cuello durante un operativo. Según la versión oficial, intentaba escapar a alta velocidad en una SUV con su hijo en el asiento trasero. Siete balas impactaron las ventanillas delanteras, laterales y traseras. Sobrevivió y fue hospitalizado. El menor resultó ileso y quedó al cuidado de familiares, que aseguran que está traumatizado y sufre pesadillas.

Imágenes de cámaras corporales de la Policía de Nueva York muestran a agentes llegando al lugar y encontrando a personal del ICE atendiendo al herido mientras se escuchaban los gritos del niño.

Era el segundo intento de arresto. Según funcionarios federales, en septiembre había logrado huir.

«Un neoyorquino fue baleado por agentes del ICE en Marble Hill», declaró Mamdani. «Los agentes del ICE rodearon el vehículo del hombre antes de abrir fuego. Llevaban chalecos de construcción y máscaras que les cubrían el rostro. No había forma razonable de identificarlos como agentes del ICE».

«Están escuchando a los neoyorquinos expresar su angustia, dolor e ira ante el hecho de que aquí, en esta ciudad, la ciudad del mundo, los inmigrantes tengan que despertarse cada mañana sin saber si podrán vivir la vida que deberían poder vivir», agregó.

El hecho generó protestas y pedidos de retiro del ICE de las calles.

CRÍTICAS A DEMÓCRATAS Y VÍNCULOS PRESUNTOS

Mora Rodríguez, antigua vecina de Belgal en Alto Manhattan, rechazó de plano el calificativo. «Absolutamente no. Esa es una de las razones por las que creo que deberíamos votar para que los demócratas dejen de jugar», dijo al Post.

Otro residente de su antiguo edificio en Inwood, identificado como Rodríguez, cuestionó su libertad: «¿Qué está pasando con el sistema legal, con la cárcel, dejando en libertad a estas personas con un largo historial delictivo? Es un criminal. ¿Por qué lo dejan salir? Estos jueces son muy radicales. Tenemos que votar por los republicanos».

Autoridades federales investigan presuntos vínculos de Belgal con la banda Los Trinitarios, a la que también se atribuye participación en el tiroteo donde murió Jacob Freytas, al transitar por una zona señalada como de actividad de esa organización.

El DHS también lo vincula con la investigación del tiroteo de julio de 2025 contra un agente fuera de servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Fort Washington Park, por el que dos inmigrantes indocumentados dominicanos fueron condenados este mes a 15 y 12 años de prisión. Mullin sostuvo que Belgal tendría «conocimiento directo o indirecto» del crimen y que su nombre y número figuraban en el teléfono de uno de los sospechosos, lo que motivó el operativo del jueves.

Belgal, cuyo apellido figura en documentos como Belgal, Bengal o Bergal, fue dado de alta y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras una audiencia el viernes en la que se solicitó su liberación.