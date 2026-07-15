Reales y Granjeros imponen su dominio en Liga Béisbol Verano

SANTO DOMINGO. – Los Reales de Santiago y los Granjeros de Moca se consolidaron como los equipos más consistentes de la XVII Liga Nacional de Béisbol de Verano (LIBEVE), al mantenerse en la cima de sus respectivas divisiones tras completarse las dos primeras semanas de competencia.

Los Reales continúan invictos con récord de 6-0 para liderar la División Norte-Central, mientras que los Granjeros presentan marca de 5-1 al frente de la División Norte-Sur en un campeonato dedicado al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

La jornada del viernes estuvo marcada por destacadas actuaciones monticulares. En Boca Canasta, los Granjeros vencieron 1-0 a los Mangueros de Baní con una sólida apertura de Jhon Henríquez, quien lanzó cuatro entradas sin permitir carreras. En Salcedo, los Arroceros de San Francisco de Macorís derrotaron 4-2 a los Capitanes gracias a otra brillante presentación del veterano Raúl Valdés, que extendió a nueve entradas consecutivas su racha sin permitir anotaciones en el torneo.

Ese mismo día, los Reales protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la temporada al imponerse 11-10 en entradas extras sobre los Atléticos de Puerto Plata, definiendo el encuentro con un elevado de sacrificio de Gregory Durán. Los campeones defensores, Mineros de Bonao, también celebraron al superar 3-1 a los Bravos de La Vega, respaldados por cinco entradas en blanco de Manny Correa.

El sábado, Santiago reafirmó su poderío con una victoria por nocaut 14-1 sobre los Arroceros. Deury Ramos lideró la ofensiva al batear de 3-3 con cuatro remolcadas, mientras Gregory Durán y Snafe Álvarez también brillaron con el madero.

Los Granjeros derrotaron 8-1 a los Bravos apoyados en una sólida salida de Jojanse Torres y un cuadrangular de Wander A. Franco. Por su parte, los Mineros reaccionaron con un contundente triunfo 17-7 sobre los Mangueros, destacándose Omar Meregildo con dos jonrones y Michael De León con otro vuelacercas.

La nota más sobresaliente del domingo fue la aplastante victoria 21-5 de los Granjeros sobre los Mineros por la vía del nocaut. Junior Sanquintín y Christopher Familia conectaron cuadrangulares, mientras Ricardo Céspedes Jr. remolcó cuatro carreras.

Los Reales mantuvieron su invicto al derrotar 4-3 a los Capitanes con un sencillo decisivo de Reggie Cerda en la novena entrada. En otros resultados, los Bravos vencieron 11-3 a los Mangueros y los Arroceros superaron 8-5 a los Atléticos.

La acción de la LIBEVE continuará este viernes 17 de julio con partidos en los cuatro estadios del circuito. La liga informó además que realizará ajustes en su calendario debido a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, adelantando para los días 24, 25 y 26 de julio los encuentros originalmente pautados para el fin de semana del 31 de julio al 2 de agosto.