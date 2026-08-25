RD y Venezuela mantienen el invicto en Panamericano Beisbol

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SANTO DOMINGO.– Las selecciones de República Dominicana y Venezuela continúan invictas en el Torneo Panamericano de Béisbol Infantil 11-12 años, tras lograr contundentes victorias en la jornada dominical.

Ambos conjuntos elevaron su récord a 4-0. República Dominicana superó por súper nocaut 19-1 a Isla San Andrés, mientras Venezuela aplastó 17-0 a Panamá, en partidos celebrados en los estadios de softbol 1 y 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Caminero lidera ofensiva dominicana

Víctor Caminero encabezó el ataque dominicano con dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas. Ángel Lachapell y Anthony Martínez también conectaron jonrones.

Por Isla San Andrés, Mason Brown produjo la única carrera de su equipo con un imparable en dos turnos.

El triunfo correspondió al lanzador Jasiel Mena, quien trabajó tres entradas, permitió una transferencia y ponchó a seis bateadores. Emanuel Huadson cargó con la derrota, tras enfrentar a 20 bateadores en tres episodios, en los que permitió ocho imparables y siete carreras, concedió dos boletos y ponchó a tres.

Venezuela se muestra dominante

Venezuela también exhibió su poder ofensivo y solidez desde el montículo. Aaron Gutiérrez lanzó cinco entradas de apenas un imparable, mientras William Heredia conectó dos cuadrangulares para mantener a su equipo con firmes aspiraciones de revalidar el título conquistado el año pasado.

Gutiérrez concedió cuatro boletos, pero los panameños no pudieron capitalizarlos. Euclides Vega fue el pitcher derrotado, luego de lanzar una entrada en la que permitió cinco hits y tres carreras, además de registrar un ponche.

José Moros y Matías Silva también contribuyeron a la ofensiva venezolana con un vuelacercas cada uno.

En los demás encuentros de la jornada, Panamá derrotó 12-2 a Aruba, mientras Colombia venció por nocaut 19-2 a Estados Unidos.

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