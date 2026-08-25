RD vence a Cuba y busca boleto a semifinales del Norceca 2026

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Santo Domingo, 25 ago.- El equipo femenino de voleibol de la República Dominicana derrotó 3-0 a Cuba y quedó a un triunfo de avanzar a las semifinales del Campeonato Continental Norceca y obtener la clasificación al Campeonato Mundial de 2027, trascendió hoy.

Las dominicanas, invictas con dos victorias en el Grupo B, se impusieron anoche con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en esta capital.

República Dominicana enfrentará hoy a Puerto Rico a las 20:30, hora local, en busca de su tercera victoria consecutiva, mientras las boricuas presentan un balance de un triunfo y una derrota.

El ataque de las anfitrionas estuvo encabezado por Brayelin Martínez, con 14 puntos; Yonkaira Peña, con 13; Jineirys Martínez, con nueve, y Gaila González, con ocho. Geraldine González también sobresalió por su aporte en el bloqueo.

Por Cuba, Yalain De La Peña anotó 16 puntos, Evilania Martínez aportó 11 y Diaris Pérez nueve.

El conjunto cubano ofreció resistencia durante todo el partido, especialmente en el tercer parcial, cuando llegó a tener ventaja de 13-10. Sin embargo, las dominicanas reaccionaron con un ataque encabezado por Gaila González y el aporte defensivo de Brenda Castillo para tomar el control del marcador 17-14.

A partir de ese momento, las locales mantuvieron la ventaja hasta cerrar el set 25-22 y completar la barrida.

Cuba quedó con balance de una victoria y una derrota en la competición.

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