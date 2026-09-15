RD realiza la primera cirugía de escoliosis de alto grado

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SANTO DOMINGO.- Un equipo de especialistas, encabezado por el cirujano de columna Carlos Rodríguez, realizó en la Clínica Abreu la primera cirugía de escoliosis de alto grado navegada con tecnología O-arm en República Dominicana, un procedimiento que representa un avance en el abordaje quirúrgico de deformidades complejas de la columna vertebral.

La intervención incorporó imágenes intraoperatorias en tiempo real mediante el sistema de navegación StealthStation S8, tecnología que integra las imágenes obtenidas durante la cirugía con instrumentos especializados asistidos por navegación.

MAYOR PRECISIÓN DURANTE LA CIRUGÍA

De acuerdo con el doctor Rodríguez, la incorporación de estas herramientas tecnológicas amplía las posibilidades para el manejo de pacientes con deformidades complejas de la columna, al proporcionar información anatómica actualizada durante el procedimiento y facilitar una colocación más precisa de los instrumentos quirúrgicos.

El sistema O-arm permite obtener imágenes tridimensionales durante la intervención, mientras que la plataforma StealthStation S8 facilita su integración con el sistema de navegación utilizado por el equipo médico.

TECNOLOGÍA PARA CASOS COMPLEJOS

Durante una cirugía de escoliosis de alto grado, la identificación precisa de las estructuras vertebrales resulta fundamental para orientar las distintas etapas del procedimiento. La navegación asistida permite al cirujano contar con referencias anatómicas actualizadas y guiar los instrumentos con mayor precisión.

La utilización combinada de imagen intraoperatoria y navegación constituye una herramienta especialmente relevante en procedimientos destinados a corregir deformidades vertebrales severas y otros casos de alta complejidad.

AVANCE PARA LA CIRUGÍA DE COLUMNA EN RD

La realización de esta intervención en la Clínica Abreu incorpora al país herramientas avanzadas de imagen y navegación intraoperatoria aplicadas al tratamiento quirúrgico de patologías complejas de la columna.

El procedimiento también refleja la evolución de las técnicas disponibles en República Dominicana para el abordaje especializado de deformidades vertebrales, mediante la integración de tecnología de precisión en el campo de la cirugía de columna.

an/am