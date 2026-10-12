RD participarán en Madrid en el Campeonato Mundial Ajedrez

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SANTO DOMINGO.– La delegación oficial de la República Dominicana partió este domingo hacia Madrid, España, para participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez, una competencia que reunirá a destacados exponentes de esta disciplina deportiva.

El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), Wily González, despidió a los integrantes del equipo y destacó su preparación, nivel competitivo y compromiso de representar dignamente al país en el escenario internacional.

González resaltó la participación de la joven ajedrecista Esther Ramírez, cuyo talento y dedicación representan una muestra del relevo generacional que impulsa el ajedrez dominicano. La atleta viaja acompañada de su padre, el docente Braulio Ramírez, quien le brindará acompañamiento y apoyo durante la competencia.

“Llevamos un equipo preparado y con una gran determinación. La participación de talentos como Esther Ramírez, respaldada por la guía del docente Braulio Ramírez, es una muestra del desarrollo integral y el relevo generacional que estamos impulsando en el ajedrez dominicano”, expresó el titular de la FDA.

AGRADECEN APOYO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS

El dirigente deportivo también reconoció el respaldo de las instituciones públicas y empresas privadas que contribuyeron a hacer posible el viaje de la delegación dominicana a España.

En ese sentido, agradeció el apoyo de LOGOMARCA, RV Consultores Internacionales, el Comité Olímpico Dominicano (COD), el Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), entre otros colaboradores.

“Queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a las instituciones y empresas que han creído en nuestros atletas. Gracias a su respaldo, hoy nuestra delegación marcha hacia España con las herramientas necesarias para competir al más alto nivel”, puntualizó González.

La participación dominicana en el certamen constituye una oportunidad para medir el nivel de sus ajedrecistas frente a competidores internacionales y continuar fortaleciendo el desarrollo de esta disciplina en el país.

of-am