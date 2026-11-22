SANTO DOMINGO.- República Dominicana extraditó a dos hombres requeridos por la justicia de Estados Unidos por asesinato, homicidio intencional, narcotráfico, agresión y posesión ilegal de armas.

Felicito Celestino Mercedes, de 63 años, y Ramón Romero, también identificado como Ramón Joaquín Romero Bastardo, de 48, fueron arrestados en las provincias Duarte y La Altagracia, y trasladados al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde los entregaron a oficiales estadounidenses.

FELICITO CELESTINO MERCEDES

Mercedes, quien utilizaba múltiples alias —entre ellos Pito, Juan Sanhana, Winston Peralta, Winston Peralta-Polanco y Winston Polanco—, fue arrestado en octubre de este año en el municipio Villa Riva, de la provincia Duarte. Está acusado en Nueva York de ordenar, inducir, procurar y causar un homicidio intencional, en el marco de una asociación delictuosa de narcotráfico.

Además, enfrenta cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias con cantidad detectable de cocaína.

RAMÓN ROMERO

Romero, quien fue capturado en septiembre en el sector Cambelen, de Higüey, está acusado en Nueva York de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.

jt-am