RD evalúa incorporar energía nuclear a su sistema eléctrico

SANTO DOMINGO.- República Dominicana evalúa incorporar la energía nuclear a su sistema de generación eléctrica, como parte de los planes gubernamentales para apoyar el crecimiento económico, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
El funcionario señaló que el país aspira a duplicar el tamaño de su economía en los próximos 15 años, propósito que, a su juicio, requiere nuevas fuentes de energía seguras y confiables, además de una mayor diversificación de la matriz energética.
El titular intervino en el «Taller Regional sobre la Implementación y Presentación de Informes en virtud del Protocolo Adicional», celebrado en Santo Domingo, encuentro orientado a fortalecer las capacidades técnicas de los países latinoamericanos para la aplicación de las salvaguardias nucleares.
Por su parte, el viceministro dominicano de Energía Nuclear, Gaddis Corporán, consideró que el evento es una oportunidad para intercambiar experiencias, buenas prácticas y desafíos, además de fortalecer los conocimientos técnicos y la coordinación entre las instituciones vinculadas al sector.
El Protocolo Adicional amplía las facultades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar que los materiales y actividades nucleares de los Estados sean utilizados exclusivamente con fines pacíficos.
Durante el encuentro, representantes de las naciones participantes intercambiaron experiencias sobre la aplicación del instrumento y la presentación de información al organismo internacional.
El Gobierno dominicano coloca entre sus prioridades la diversificación de la matriz energética ante el crecimiento sostenido de la demanda de electricidad y las necesidades de desarrollo económico del país.
Oye eso… un país donde no saben leer ni escribir bien…. 🙄🙄🙄 meten eso y se inunda al mes y tenemos un problema grandísimo
Deberían de tomar esta iniciativa en serio, para tener energía nuclear en 10 años, porque la población sigue aumentando y el parque industrial necesita energía eléctrica más estable
I am making a good salary from home $4580-$5240/week , which is amazing under a year ago I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now its my duty to pay it forward and share it with Everyone,
Here is I started______ Www.PayAtHome1.Com
Otro Que nos quiere tratar a todos de estúpidos por haber votado por ellos y ahora se une a la venta de sueños y de seguro dirá este gobierno y partido son los únicos que podrían hacer eso en todo el País y el Mundo
QUE BIEN COMPRENLE EL URANIO A IRAN PARTIDAS DE PAYASOS ESE TIPO DE PLANTA SOLAMENTE LO PUEDE TENER UN PAIS DESARROLADODO NO UN PAIS DEL 4TO MUNDO QUE NO PUEDE NI MANEJAR BIEN PLANTAS DE ENERGIA A CARBON Y GAS NATURAL
Eso sería para que nos termine de llevar el diablo con una contaminación radiactiva.
Cuacuacuacuacua. Infelices hablando pluma de burro.
…»Yo Opino Que Sí Vale la Pena «Aplicarlo», «Instalar» Ese Tipo de Planta, Ya Que Se Ha Comprobado Por Experiencia En Diferentes Paises Donde Estan Instaladas Esos Reactores, Generadores Nucleares que Son Eficientes y «Seguros» y No Generan Contaminación por el Desarrollo Avanzado de la Tecnologia Para Sus Filtros Energeticos Limpios, y Sería Una Buena y Eficiente Inversión Gubernamental, Para Beneficio y Desarrollo del Pais» !!!…
Tu te imagina lo peligroso de una planta nuclear en un país como éste donde no funcionan ni se les da el mantenimiento apropiado a las normales.
PAYASO, NO HAY AQUI ENERGIA NORMAL AHORA NUCLEAR, JEJE