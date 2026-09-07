RD evalúa incorporar energía nuclear a su sistema eléctrico

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana evalúa incorporar la energía nuclear a su sistema de generación eléctrica, como parte de los planes gubernamentales para apoyar el crecimiento económico, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario señaló que el país aspira a duplicar el tamaño de su economía en los próximos 15 años, propósito que, a su juicio, requiere nuevas fuentes de energía seguras y confiables, además de una mayor diversificación de la matriz energética.

El titular intervino en el «Taller Regional sobre la Implementación y Presentación de Informes en virtud del Protocolo Adicional», celebrado en Santo Domingo, encuentro orientado a fortalecer las capacidades técnicas de los países latinoamericanos para la aplicación de las salvaguardias nucleares.

Por su parte, el viceministro dominicano de Energía Nuclear, Gaddis Corporán, consideró que el evento es una oportunidad para intercambiar experiencias, buenas prácticas y desafíos, además de fortalecer los conocimientos técnicos y la coordinación entre las instituciones vinculadas al sector.

El Protocolo Adicional amplía las facultades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar que los materiales y actividades nucleares de los Estados sean utilizados exclusivamente con fines pacíficos.

Durante el encuentro, representantes de las naciones participantes intercambiaron experiencias sobre la aplicación del instrumento y la presentación de información al organismo internacional.

El Gobierno dominicano coloca entre sus prioridades la diversificación de la matriz energética ante el crecimiento sostenido de la demanda de electricidad y las necesidades de desarrollo económico del país.