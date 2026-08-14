RD establece oficialmente el Día Nacional del Físico

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SANTO DOMINGO.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), a través de su Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología, realizó la presentación oficial del Día Nacional del Físico, que será celebrado cada 3 de junio, conforme al Decreto Presidencial núm. 454-26, emitido el 6 de julio de 2026.

El acto, celebrado en la sede de la Academia de Ciencias, reunió a autoridades académicas, investigadores, docentes, estudiantes y destacados profesionales de la física, quienes resaltaron la importancia de esta disciplina para el desarrollo científico, tecnológico y social de la República Dominicana.

Melvin Arias, coordinador de la Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología de la ACRD, destacó que la creación de esta efeméride permitirá promover anualmente la divulgación científica, fortalecer la enseñanza de la física en los distintos niveles educativos y estimular el interés de los jóvenes por las carreras científicas.

Por su parte, el profesor Juan Lulio Blanchard, expresidente de la Sociedad Dominicana de Física (SoDoFi), resaltó la importancia del reconocimiento a los profesionales de esta disciplina y sus aportes a la formación de nuevas generaciones, la investigación aplicada y la innovación en áreas estratégicas como la energía, la salud, la educación y la defensa nacional.

La lectura del Decreto Presidencial núm. 454-26 estuvo a cargo de Editrudis Beltrán Crisóstomo, profesor meritísimo de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias y pasado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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