RD arrolla a Chile y queda a un paso Mundial Baloncesto 2027

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SANTO DOMINGO, RD.– La República Dominicana dio otro paso importante hacia la clasificación al Campeonato Mundial de Baloncesto Catar 2027, tras imponerse con contundencia 101-66 sobre Chile, en la continuación de la segunda fase de la Cuarta Ventana Clasificatoria.

El encuentro se celebró en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el conjunto dominicano dominó el partido en la segunda mitad para conquistar su sexta victoria de la eliminatoria y tercera consecutiva.

Con el triunfo, República Dominicana elevó su récord a 6-2, quedando prácticamente con un pie en la cita mundialista, mientras Chile descendió a 2-6 y quedó sin posibilidades de avanzar.

El continente americano dispone de siete plazas para el Mundial: tres correspondientes al Grupo E, tres al Grupo F y una adicional para el mejor cuarto lugar entre ambos grupos.

Feliz encabezó el ataque dominicano

Andrés Feliz fue el principal anotador de la escuadra quisqueyana con 17 puntos, mientras Richard Bautista aportó 14, Jean Montero 12 y David Jones terminó con 11.

Por Chile, Sebastián Herrera, Sebastián Suárez e Ignacio Varela encabezaron la producción ofensiva con 10 puntos cada uno.

Dominicana tomó ventaja al descanso

El equipo dominicano llegó al medio tiempo con ventaja de seis puntos, 42-36, después de ganar el primer cuarto 20-16 y el segundo 22-20.

David Jones encabezaba la ofensiva con nueve unidades, mientras Ángel Núñez y Andrés Feliz sumaban ocho puntos cada uno. Juan Guerrero contribuía con cinco puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Por la selección chilena, Felipe Inyaco y Sebastián Herrera tenían siete puntos cada uno, mientras Felipe Haase registraba cuatro tantos y siete rebotes.

Tras el descanso, República Dominicana aumentó considerablemente la intensidad ofensiva y defensiva para despegarse definitivamente en el marcador y terminar imponiéndose por 35 puntos.

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