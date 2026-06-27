Razones por las cuales Adriano Espaillat fue derrotado

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1 – A las pocas semanas de Adriano Espaillat iniciar su campaña para mantener su permanencia como congresista por el distrito 13 de Nueva York, se dio cuenta de que tenía el agua en el cuello. Las encuestas lo daban por perdedor frente a Darializa Ávila Chevalier.

2 – A Darializa la sigue la juventud pensante de la nueva generación y la gente adulta con cierta cultura, conciencia revolucionaria y humanidad que se ha educado en la era de internet. Gracias a este invento, la información, como si fueran vendavales, llega a todos los rincones de la tierra en cuestión de segundos. En contraste, antes, esa proeza era imposible; un acontecimiento, por más significativo que fuera, tardaba meses e incluso años en atravesar mares, océanos y continentes para llegar a receptores específicos o a alguna alma viviente.

3 – Gracias al internet, los habitantes de la Tierra, pero en el caso particular que nos ocupa, los ciudadanos del distrito 13, están muy bien informados del genocidio en curso en la Franja de Gaza, en toda Palestina y de otros genocidios en otras partes del planeta. No solo de esas barbaridades esta población de votantes tiene informaciones, sino también de todo lo que se mueve en torno a los acontecimientos políticos que, como el capitalismo neoliberal, anda devastando a la humanidad a sangre y fuego, por obra y gracia del poder económico, tecnológico y militar que ha adquirido una minoría que apenas representa el 1% de la población de Estados Unidos e incluso de la población mundial.

4 – Para peor, este sector viaja en mente y cuerpo por el mundo en corrientes electrónicas y naves espaciales a velocidades supersónicas. Por estos dones, pueden dar golpes de Estado, derrocar gobiernos, imponer unilateralmente sanciones, hacer fraudes electorales, imponer sistemas de gobiernos, hacer guerras, pueden robar tierras ajenas, saquear continentes e islas enteros y matar y subyugar a naciones enteras con total impunidad. Es como si Dios hubiera entregado la gobernanza de la tierra al mismo diablo.

5 – Parece ser así. En la tierra hay hambre por doquier. En este mismo momento, 800 millones de seres humanos se están muriendo de inanición, por causa del hambre generada por guerras por doquier. Actualmente, más de 100 guerras y conflictos armados están en curso en el mundo: Genocidio en la Franja de Gaza a cargo de Israel. Guerra genocida en el Líbano a cargo de Israel. Guerra de los hutíes a embarcaciones en el mar Rojo. Guerra civil en Sudán. Guerra en Siria: Guerras en el Sahel africano (Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, República Centroafricana, Sudán, Eritrea). Conflictos armados internos y regionales en la República Democrática del Congo, Yemen y Myanmar. Guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Guerra proxy en Ucrania de Europa y Estados Unidos contra Rusia. Conflictos en toda Sudamérica a cargo de los Estados Unidos e Israel. Los más afectados han sido Venezuela. Su petróleo, en vez de una bendición, ha sido su maldición. En el Caribe hay en curso un genocidio lento y cruel contra Cuba generado por un bloqueo despiadado.

6 – En medio de esta situación, se dan las referidas elecciones en el distrito 13 de Nueva York. Los contrincantes, Adriano Espaillat y Darializa Avila Chevalier.

7 – Espaillat, un poderoso veterano, curtido y fogueado en la política. Darializa Avila Chevalier, una socióloga de 32 años militante del ala socialista del Partido Demócrata liderada por Bernie Sanders. Ella es una novata en los quehaceres de la política. Ella, desde mucho tiempo atrás, se había identificado con la causa palestina. Al efecto, tenía un discurso crítico contra el genocidio que Israel está ejecutando en la Franja de Gaza. Para ella es inaceptable, una barbarie, una vergüenza para la humanidad, la matanza de niños y niñas, de mujeres y hombres, jóvenes y ancianos que Israel ha estado realizando en la Franja de Gaza. En esta monstruosidad, el Israel sionista les ha destrozado la vida y robado sus tierras a millones de seres humanos. Para Darializa y para la gente de bien, esto es un crimen de lesa humanidad, una ignominia execrable.

8 – Al contrario de Dari, Adriano Espaillat respalda al Israel sionista, terrorista, cruel y genocida que patrocina la guerra de exterminio en curso contra el pueblo palestino. Es que Adriano recibe fondos de campaña del AIPAC (American Israel Public Affairs Committee, Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos), una institución que promueve y fortalece la relación bilateral, la asistencia económica y el apoyo militar entre EE. UU. y el Israel sionista.

9 – También, Adriano recibe fondos del Servicio de Control de Inmigración (ICE), una institución creada para combatir, maltratar y humillar a inmigrantes pobres y a personas con apariencia de negros, latinos y desfavorecidos; también, Adriano, desde el Congreso, vota a favor de dar más armas y dinero al Israel sionista para que siga matando niños en Palestina. Estas son las principales razones por las que no apoyo a mi pariente Adriano Espaillat. Para más, únase a estas razones el hecho de que, en su desesperación, él y su equipo derivaron su campaña electoral por un sendero racista. ¡Es una haitiana!, fue el grito despectivo de campaña contra la dominicana Darializa. Nunca expusieron propuestas, ni planes ni proyectos que mejorasen la vida de las personas residentes en el distrito 13. Su campaña fue una siembra de odio y de cizaña.

10 – Con este proceder, tal vez sin proponérselo, por malos cálculos políticos, Adriano se dio un tiro en un pie, porque los negros del Distrito 13 y las nuevas generaciones de blancos y mestizos están rechazando el racismo como arma de combate contra el adversario político. Es una filosofía existencial para la convivencia de las generaciones informadas, educadas y con espiritualidad. Adriano no tomó en cuenta este punto. La desesperación es mala consejera. Con todos los recursos y el poder que él tenía a su disposición, pudo ganar 8 a 2, pero fue obnubilado por el mismo poder que en tantos años acumuló. No en balde se dice que el poder corrompe.

11 – En fin, los residentes en el distrito 13 optaron por una candidata que no estaba alineada con los intereses de aquel 1% de megamillonarios, que en pos de más dinero y poder del que ya tienen, mantienen guerras por doquier, sin importarles los sufrimientos que esos conflictos causan a su prójimo. Los votantes jóvenes y adultos respondieron a un llamado universal de amor al prójimo y solidaridad, para que haya paz con justicia social, cosa que nunca se logrará alineándonos con los que hoy quieren todas las riquezas de la tierra solo para sí, mientras millones mueren por falta de pan, techo y medicamentos.

12 – Para mí, apoyar a un Israel sionista, terrorista, cruel y genocida es un pecado mortal y más cuando lo apoyamos para no perder el poder, dinero y un estatus social. Para mí, quien así se comporta ha elegido su reinado en este mundo. Quien lo asuma así, según los evangelios, ese está irredimiblemente perdido. Ese tal no heredará el reino de los cielos, porque ha vendido su alma a cambio de los placeres del mundo. El tal no ha pasado la prueba de la crucifixión en el calvario para lograr la redención.

13 – Apoyar un genocidio y hacer causa común con los culpables de esa atrocidad, así como con los causantes de todas las miserias y tribulaciones de este mundo, solo para no perder los privilegios materiales que derivan de esas relaciones; —según los evangelios—, esos no heredarán el reino de los cielos. Por aquello de: “¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, si a cambio perdiera su alma?”

Colofón

A – Para los que quisieron hacer polvo a Darializa Avila Chevalier con una campaña racista, para fines de reflexión les voy a transcribir algunos párrafos contentivos de las invectivas que Vincho Castillo usó para destruir a José Francisco Peña Gómez. Aquellos vituperios tan sucios produjeron en Peña un estrés terrible que derivó en un cáncer en el estómago que le causó la muerte.

B – De inmediato transcribo parte de aquellas andanadas: “El Dr. Peña Gómez —establecía Vincho— tiene un psiquismo traumatizado. Es tenebroso y ligado al narcotráfico. Es practicante del vudú. Es un ser peligroso para nuestra nacionalidad. Es un conspirador y una persona muy activa. Es tornadizo y torvo. Está tachonado de enfermizas adhesiones. Es una gigantesca cantera de lava social reprimida. Es tonante, amenazador, desairado y susceptible de sentirse herido por nimias descortesías.

C – El Dr. Peña Gómez –sigue despotricando Vincho– no es ajeno a secretos pruritos de la superstición. Es idealista y de a ratos materialista. Es un mal social y político a ser superado. Es una voz que, con sus ecos, imanta hondas frustraciones en nuestro ser social; cuando envía un ramo de olivo a algún adversario, pueden descubrirse en él «relieves de espoletas».

D – El Dr. Peña Gómez —prosigue Vincho— es un ser dueño de un ego impresionante, pasible de trocarse en tea y hacha al mismo tiempo. Es un maestro implacable en el arte del infundio y su voz es sombría. Es impenitente injurioso, de alma capciosa y torva, adversario tortuoso, que no sabe ni conoce lealtades. Es un ahijado de la ingratitud y la inconsecuencia, que sabe obrar con perversidad. Es un loro bilioso y maestro del delirio y la imputación calumniosa, un hombre profundamente tarado, de descomposiciones socioemocionales inescrutables. Es un desquiciado emocional, lo peor del comunismo organizado, una escoria corrupta y bandidesca”. (Fin de cita).

E – El racismo, por ser odio y siembra de cizaña, ha generado muchas tragedias y sufrimiento en este mundo. Solo hay que leer la historia de lo que fue la esclavitud: cadenas y látigo para el negro. Da pena que los llamados seguidores de Peña Gómez se hayan prestado a una campaña racista contra otro ser humano a la manera de como lo hizo Vincho con Peña. Parece que somos pecadores impenitentes. Los descendientes de los judíos que sufrieron el Holocausto ahora están replicando en la Franja de Gaza lo mismo que les hicieron a sus ancestros. ¡Caray, qué inconscientes, brutos y malos somos! La vida se nos pasa y no aprendemos nada de los errores que cometemos, ni de las experiencias ajenas.

El que tenga oídos, que oiga…