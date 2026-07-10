R. Dominicana impulsa sistema de almacenamiento de energía

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Santo Domingo, 10 jul (Prensa Latina) La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (Eted) anunció hoy que contratará 600 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento de energía por dos horas, proyecto que reforzará la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni).

El vicepresidente ejecutivo de la Eted, Alfonso Rodríguez, informó que el proceso de licitación ya recibió las ofertas de las empresas interesadas y que los contratos se encuentran en revisión por la Superintendencia de Electricidad antes de su adjudicación definitiva.

Según explicó durante el foro Energyear Caribe 2026, celebrado en Santo Domingo, la inversión será realizada por empresas privadas, mientras que los activos pasarán a ser propiedad de la Eted, como parte del nuevo esquema institucional de la entidad estatal.

Rodríguez afirmó que el proyecto permitirá mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y facilitar la incorporación de mayor capacidad de generación a partir de fuentes renovables, en un contexto de creciente diversificación de la matriz energética dominicana.

PRIMER SIMULADOR DE OPERACION

Como parte de la modernización del sistema de transmisión, la Eted también anunció la puesta en funcionamiento del primer simulador de operación en tiempo real de su Centro de Control de Energía, herramienta que redujo de aproximadamente dos años a seis meses el período de formación y certificación de nuevos operadores.

Asimismo, la empresa desarrolla un centro de datos que integrará subestaciones digitales, sistemas de almacenamiento y aplicaciones de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer la seguridad y eficiencia de la red.

La entidad informó además que ejecuta un programa de fortalecimiento del capital humano mediante la contratación de profesionales, capacitación especializada e intercambios técnicos internacionales, como parte de la estrategia para acompañar la transición energética.

rc/mpv

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