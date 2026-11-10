R. Dominicana gana por tercer año Mejor Destino del Caribe

FORT LAUDERDALE, Florida.– República Dominicana obtuvo por tercer año consecutivo el galardón Oro como «Mejor Destino del Caribe» (Best Destination – Caribbean) en los Travvy Awards 2026, consolidando su presencia en el mercado turístico internacional.

El reconocimiento fue anunciado durante la duodécima edición de estos premios, celebrada en el Greater Fort Lauderdale/Broward County Convention Center, en el marco del evento CruiseWorld, y otorgado mediante las votaciones de profesionales y asesores de viajes.

La distinción, alcanzada también en 2024 y 2025, representa un respaldo del sector turístico internacional a la oferta dominicana y su posicionamiento entre los destinos preferidos del Caribe.

OTROS DOS RECONOCIMIENTOS

Además del máximo galardón, el país obtuvo dos premios de Plata en las categorías «Mejor Destino Gastronómico del Caribe» (Best Culinary Destination – Caribbean) y «Mejor Oficina de Turismo del Caribe» (Best Tourism Board – Caribbean).

Estos reconocimientos destacan la diversidad de la gastronomía dominicana y las labores de promoción internacional desarrolladas para fortalecer la presencia del destino en los principales mercados emisores.

Raquel Reyes, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de República Dominicana en Orlando, manifestó que recibir el Oro por tercer año consecutivo tiene un significado especial, debido a que el reconocimiento proviene de los asesores de viajes, considerados aliados fundamentales para conectar a millones de turistas con el país.

Asimismo, atribuyó el resultado al trabajo conjunto de los sectores público y privado y afirmó que constituye un incentivo para continuar fortaleciendo la oferta turística nacional.

DIVERSIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

República Dominicana continúa promoviendo una propuesta que combina playas, cultura, historia, gastronomía, turismo de lujo, aventura, golf, romance y bienestar, con el propósito de atraer a diferentes perfiles de viajeros.

El resultado también se enmarca en las estrategias del Ministerio de Turismo y sus aliados para ampliar la conectividad aérea, elevar la calidad de los servicios y fortalecer la promoción internacional.

A través de la campaña «Feel DR: The Land That Has It All», el país proyecta su diversidad de experiencias y atractivos en los mercados internacionales.

RECONOCIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

La ceremonia de los Travvy Awards 2026 reunió a representantes de destinos, empresas, proveedores y asesores de viajes.

Organizados por TravelPulse, perteneciente a Northstar Travel Group, estos premios reconocen anualmente a destinos y empresas destacados de la industria turística mundial, mediante votaciones de profesionales del sector.

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