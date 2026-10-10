R. Dominicana escala al octavo lugar ranking mundial béisbol

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SANTO DOMINGO.– República Dominicana ascendió del décimo al octavo lugar del ranking mundial de béisbol masculino de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), con un total de 2,737 puntos, según la actualización publicada el 8 de octubre de 2026.

El avance de dos posiciones representa el mayor ascenso entre las diez primeras selecciones de la clasificación y consolida el progreso del béisbol dominicano en el escenario internacional. De acuerdo con los datos de la WBSC, uno de los principales factores de este resultado fue la histórica medalla de plata conquistada por el equipo dominicano en el Mundial de Béisbol Sub-15 de 2026.

TERCER PAÍS CON MÁS PUNTOS EN 2026

Además de mejorar su ubicación general, República Dominicana figura en el tercer puesto entre las doce principales selecciones por la cantidad de puntos acumulados durante 2026, con 1,369.

En ese apartado, únicamente Japón, con 1,493 puntos, y Estados Unidos, con 1,413, superan al conjunto dominicano. La puntuación del país también está por encima de la registrada por Venezuela (1,354), China Taipéi (1,140) y Corea del Sur (1,043).

Estos valores corresponden a los puntos acumulados durante el año y no exclusivamente a los obtenidos en la última actualización del ranking.

QUINTA SELECCIÓN DE AMÉRICA

Con su nueva posición, República Dominicana se sitúa como la quinta selección del continente americano mejor clasificada, detrás de Estados Unidos, Venezuela, México y Puerto Rico.

Puerto Rico ocupa el séptimo puesto, con 3,144 puntos, mientras que México se encuentra en la sexta posición, con 3,229. Esto representa diferencias de 407 y 492 puntos, respectivamente, respecto al conjunto dominicano.

Por debajo de República Dominicana aparecen Panamá, en el noveno lugar con 2,694 puntos, y Australia, en el décimo con 2,596. El equipo dominicano mantiene ventajas de 43 y 141 puntos frente a esas selecciones.

JAPÓN LIDERA LA CLASIFICACIÓN

El ranking mundial continúa encabezado por Japón, con 6,349 puntos, seguido de China Taipéi, con 5,301; Estados Unidos, con 4,293; Corea del Sur, con 4,253, y Venezuela, con 3,932.

Completan el grupo de las doce principales selecciones México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Australia, Países Bajos y Cuba, esta última en el duodécimo puesto, con 2,002 puntos.

El ascenso dominicano refleja el aporte de sus resultados recientes, especialmente en las categorías juveniles, y fortalece la posición del país entre las principales potencias del béisbol internacional.

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