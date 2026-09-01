R. Dominicana conquista el Panamericano Béisbol Infantil

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SANTO DOMINGO. – La República Dominicana se proclamó campeona del XIV Torneo Panamericano de Béisbol Infantil, categoría 11-12 años, luego de que el comité técnico del certamen descalificara al seleccionado de Venezuela por utilizar cinco jugadores que excedían el límite de edad establecido.

Venezuela había derrotado 6-3 a República Dominicana en el partido final, celebrado el pasado viernes. Sin embargo, la representación dominicana objetó el resultado y, tras la revisión correspondiente, el comité técnico determinó que el equipo venezolano había alineado a cinco jugadores pasados de edad.

Los dirigentes de Venezuela reconocieron la irregularidad y aceptaron la decisión. Además, entregaron voluntariamente el trofeo y las medallas que habían recibido tras concluir el encuentro.

El comité técnico también resolvió suspender a Venezuela por un período mínimo de dos años de todos los eventos organizados bajo su jurisdicción.

“Los dirigentes venezolanos admitieron el error y de manera voluntaria entregaron el trofeo y las medallas que les fueron otorgadas tras la conclusión del partido”, explicó el comité técnico.

El director general del torneo, Luis Mercedes, hizo entrega del trofeo de campeón al seleccionado dominicano.

Como consecuencia de la modificación de los resultados, Colombia, que originalmente había obtenido la medalla de bronce, pasó a ocupar el segundo lugar y recibió la presea de plata, mientras México quedó con el tercer puesto.

Asimismo, el dominicano Víctor Caminero fue reconocido como Jugador Más Valioso del torneo.

La decimocuarta edición del Panamericano de Béisbol Infantil estuvo dedicada al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y reunió a delegaciones de 12 países, además de la selección invitada de la provincia Santo Domingo.

Participaron equipos de Aruba, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Haití, Isla San Andrés, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela, junto a los representativos dominicanos de la provincia Santo Domingo y República Dominicana.

Los partidos se disputaron en los estadios de softbol 1 y 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en los terrenos de la Liga Deportiva Mercedes. El torneo fue transmitido por Coral 39, del Grupo Corripio.

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