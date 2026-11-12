R. Dominicana conquista dos oros y ocupa puesto 30 Dakar

DIAMNIADIO, Senegal.– La República Dominicana se mantiene entre los primeros 30 países del medallero de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al ocupar la posición número 30, con dos medallas de oro conquistadas por Patricia Siné y Yolayni Rosado.

Siné se proclamó campeona de los 200 metros planos el martes, mientras que Rosado obtuvo el primer oro dominicano el pasado domingo, al imponerse en la categoría de 65 kilogramos de la lucha de playa.

Con estos resultados, el país comparte con Ecuador el cuarto lugar entre las delegaciones del continente americano. Estados Unidos encabeza la clasificación panamericana, seguido de Brasil y Jamaica.

Las dos nuevas preseas elevan a nueve el total histórico de medallas dominicanas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, desde su primera participación en Singapur 2010. El país ha conseguido subir al podio en las cuatro ediciones celebradas.

ESGRIMA: ZAHRAN TERMINA EN EL PUESTO 12

El esgrimista Aden Zahran quedó eliminado en los octavos de final de la modalidad de espada, tras caer 15-2 ante el suizo Juri Heer.

Zahran concluyó en el puesto 12, luego de registrar una victoria y cinco derrotas en la fase de grupos. Su único triunfo fue frente al mauritano Alexandre Aime, por 5-2.

El suizo Heer avanzó hasta las siguientes rondas, mientras que Simon Shan, de Canadá, conquistó la medalla de oro al vencer 15-9 al serbio Vukan Radjenovic. El bronce correspondió al belga Wout van Laecke.

VELA: RAMÍREZ SE MANTIENE EN EL PUESTO 17

En windsurf, el dominicano Carlos Ramírez conservó la posición 17 de la clasificación general, luego de finalizar en los puestos 11 y 15 en las dos regatas disputadas durante la jornada.

El joven atleta, de 14 años y oriundo de Cabarete, Puerto Plata, competirá este jueves en las últimas tres regatas, con el objetivo de mejorar su ubicación entre los 25 participantes de la prueba.

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