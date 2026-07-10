R. Dominicana aspira a repetir plata en voleibol masculino

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Santo Domingo, 10 jul.- La selección masculina de voleibol de República Dominicana buscará igualar la medalla de plata conquistada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de San Salvador 2023 durante la edición de Santo Domingo 2026, trascendió hoy.

Pese a afrontar un proceso de renovación y una preparación marcada por contratiempos, el entrenador José Alexander Gutiérrez afirmó que el plantel combina jugadores experimentados con una generación que se incorporó en los últimos años y que deberá sostener el relevo del equipo nacional.

Entre los referentes del conjunto figuran Wilfrido Hernández, el capitán Luis Omar Tapia y Engel Mieses, quienes aportan experiencia a una plantilla integrada también por jóvenes como Moisés Ortiz y Adrián Figueroa, campeones de la Copa Panamericana sub-23 disputada el pasado año en Guatemala.

Gutiérrez explicó que la preparación sufrió un revés cuando el equipo realizaba una base de entrenamiento en Venezuela y los terremotos ocurridos el 24 de junio obligaron a suspender los partidos de fogueo previstos frente a la selección anfitriona.

República Dominicana integrará el Grupo B junto con Colombia, México y Suriname, mientras que el A lo conforman Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Guatemala. Los dos primeros de cada llave avanzarán a las semifinales.

El técnico consideró que su equipo deberá imponerse a México o Colombia para acceder a la siguiente fase y mantener las opciones de luchar por las medallas en el torneo, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

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