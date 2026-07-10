R. Dominicana albergará la XV Mundial de Jinetes y Amazonas

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana será sede de la XV Mundial de Jinetes y Amazonas Félix Santiago Olivet, un campeonato internacional que reunirá a 240 niños, niñas y jóvenes de varios países del continente del 15 al 19 de julio en la Hacienda Guayacán, en Santiago.

El evento, organizado por las asociaciones caballistas ADOPASO y ASENA, cuenta con el auspicio de la Confederación Mundial de Caballos de Paso (CONFEPASO), entidad que celebra esta competencia cada dos años en uno de sus países miembros.

La ceremonia inaugural está prevista para el 15 de julio a las 6:00 de la tarde, tras lo cual comenzarán las competencias, que se extenderán hasta el domingo 19 de julio.

Durante la presentación del campeonato, los presidentes de ADOPASO, Pablo Peguero, y de ASENA, Anulfo Gutiérrez, junto con el vicepresidente de ADOPASO y exvicepresidente de CONFEPASO, Fernando Núñez, informaron que en la justa participarán 223 jinetes y amazonas desde los cuatro años de edad, además de delegaciones técnicas y acompañantes.

El certamen contará con representantes de Canadá, Estados Unidos, Curazao, Aruba, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, consolidándose como uno de los principales encuentros internacionales de la equitación de paso.

Los organizadores destacaron que la llegada de competidores, familiares y aficionados ya ha impulsado la ocupación hotelera en la región norte del país, lo que genera un impacto positivo para la actividad turística y económica de Santiago y sus alrededores.

El cuerpo de jueces estará integrado por José Miguel Ortega, de República Dominicana; Diego González, de Puerto Rico; Jairo Camacho, de Panamá, y Bayardo Costel, de Colombia. La dirección técnica estará a cargo de Juan Germosén, de República Dominicana, junto a los puertorriqueños Néstor Algarín y Carlos Rivera.

La Mundial de Jinetes y Amazonas Félix Santiago Olivet constituye uno de los eventos más importantes promovidos por CONFEPASO para fomentar el desarrollo deportivo y la formación de nuevas generaciones de jinetes y amazonas en los países afiliados.

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