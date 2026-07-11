¿Quién se define como un león? 

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La política ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Hoy, el liderazgo no se mide únicamente por la capacidad de proyectar fortaleza, sino por la habilidad para comprender los cambios tecnológicos, conectar con las personas y ofrecer soluciones a los desafíos del presente.

En la Era de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la economía del conocimiento, los símbolos tradicionales pierden fuerza cuando no van acompañados de una visión moderna y cercana a la ciudadanía.

Resulta inadmisible que, en un escenario donde los electores dominicanos son mayoritariamente jóvenes, un dirigente político pretenda mercadear su imagen definiéndose como un «león». Ese tipo de narrativa puede transmitir una idea de fuerza, pero difícilmente responde a las expectativas de generaciones que valoran la innovación, la transparencia, la preparación y la capacidad de escuchar.

La generación Millennial, seguida por la Generación Z, ha crecido en un mundo digital donde el acceso a la información es inmediato y las decisiones se toman con base en múltiples fuentes de conocimiento. Son ciudadanos que comparan propuestas, verifican datos y esperan autenticidad de quienes aspiran a gobernarlos. Para ellos, el liderazgo efectivo se fundamenta en la empatía, la inteligencia emocional y la capacidad de construir consensos.

La República Dominicana necesita líderes que comprendan la transformación digital, impulsen políticas públicas para el desarrollo tecnológico, fortalezcan la educación, promuevan la innovación y preparen al país para competir en una economía basada en el talento y el conocimiento. El discurso político también debe evolucionar para responder a esa nueva realidad.

Conectar con los jóvenes implica hablar su lenguaje, entender sus aspiraciones y ofrecer respuestas concretas a sus preocupaciones. La política del siglo XXI exige cercanía, diálogo permanente y visión de futuro. Los símbolos de fuerza pueden llamar la atención, pero son las ideas, las propuestas y la credibilidad las que construyen liderazgo duradero.

Quien aspire a dirigir una nación debe inspirar confianza más que temor; cooperación más que confrontación; inteligencia más que imposición. Los ciudadanos esperan gobernantes capaces de interpretar los cambios de una sociedad cada vez más conectada y exigente.

En definitiva, el verdadero liderazgo del presente no se define por rugidos ni por metáforas de poder. Se define por la capacidad de escuchar, aprender, innovar y construir un proyecto de país que entusiasme a las nuevas generaciones, porque son ellas las que decidirán el futuro de la democracia dominicana.

jpm-am