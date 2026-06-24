¿Quién es la mujer que aparece últimamente junto a Leonel?

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SANTO DOMINGO.- En las últimas semanas el expresidente de la República y líder del opositor Partido Fuerza del Pueblo (FP) ha sido visto en público acompañado de una mujer de mediana edad, la cual incluso estuvo con él en el reciente viaje que realizó a España.

Nadie ha precisado si se trata de una dirigente de la FP o de una allegada suya. Según ha indagado ALMOMENTO.NET ella es una profesional de la medicina que reside en Santo Domingo.

Fernández, de 73 años de edad, estuvo casado con la abogada y política Margarita Cedeño. El matrimonio entre ambos fue en febrero del 2003 y duró aproximadamente 19 años, hasta el 2022. Según documentos judiciales divulgados por medios dominicanos, la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento fue emitida el 28 de febrero de este último año por la Sexta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.

sp-am