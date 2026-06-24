¿Quién es la mujer que aparece últimamente junto a Leonel?

SANTO DOMINGO.- En las últimas semanas el expresidente de la República y líder del opositor Partido Fuerza del Pueblo (FP) ha sido visto en público acompañado de una mujer de mediana edad, la cual incluso estuvo con él en el reciente viaje que realizó a España.
Nadie ha precisado si se trata de una dirigente de la FP o de una allegada suya. Según ha indagado ALMOMENTO.NET ella es una profesional de la medicina que reside en Santo Domingo.
Fernández, de 73 años de edad, estuvo casado con la abogada y política Margarita Cedeño. El matrimonio entre ambos fue en febrero del 2003 y duró aproximadamente 19 años, hasta el 2022. Según documentos judiciales divulgados por medios dominicanos, la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento fue emitida el 28 de febrero de este último año por la Sexta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.
sp-am
Hasta en eso nos vamos a meter, carajo dejen que hagas su vida con la que el quieras.
Que envidias Saul. Tu ni a Mia Cepeda levantas.
Y SAUL CELOSA….QUICIERA SER ELLA. PERO YA ESE F U LL I N NO APRIETA
Es Joanel Peña , Dra, y Fotógrafa. Es Santiaguera, y es su Novia.
2.-Vean ahí abajo a 3 vulgares y chocantes deslenguados, los tales «Cayometelo», «Aridio» y «Pedro», soltando su rabia frustrada contra el LIDER, el Presidente de verdad, cuyo empuje de masas no los deja dormir tranquilos. Tan impotentes se sienen contra el liderazgo de Leonel que revientan dejando salir el lodazal que tienen en el alma y el cerebro. Y, estén seguros que ese pantanal es alimentado por «bogs» marca PRMaligno-Abinader-popis.
Señores,, Lo que es superarse,, EL Dr tiene derecho as lo que tiene un ser humano,, Dr,, felicidades,,,, esperando que en le años 2028,, se panqa la ñoña,, y haqa un qobierno parecido as DUKELE..
La verdad que hay que ser **** sen̈ores comparando al cleptomano de villa juana con el Presidente mas serio y de mejor prestigio en toda latinoamerica.
Cuanta perversidad y morbo, la vida privada debe respetarse. Primero tenemos que vernos en nuestro espejo, nos dice realmente que somos y nuestro nivel.
Saludos. Los medios no lo saben a ciencia cierta. Pero, ya los tiguerones asquerosones adversarios politiqueros de Leonel arrancaron con sus hediondos, cobardes, groseros, maliciosos y perversos insultos basados únicamente en el estercolero que rebosa de sus cabezas llenas de envidia, resentimiento y pánico a su sobresaliente intelecto, carisma y potencial candidatura. Sin duda, Leonel los tiene desbalanceados. Los hace perder la cabeza. ¡AYYYYY!
Será un trasvesti que le acompaña
Será la que le seca las babas…Leonel no levanta ni con grúa hidráulica…
Pero ese viejete ya no ofende ni con pastillitas de color azul, es un simulador, un pesimo actor y un fosil politico, quedado en el tiempo. Su ciclo concluyó en el agosto del 2012. Que deje de neciar
A Leonel le gusta comer otro tipo de carne….Dr FADUL
Redacción: saludos. Con todo respeto les digo que creí que el seguimiento fiel al medio era bienvenido, especialmente de quienes llevamos ya décadas informándonos a través de sus publicaciones. No sabía que se sentían abrumados por la persistencia y abundancia de las participaciones en los foros de debate. Me sorprende. Mucha salud. Amén.
Saludos. Es explicable que tú le hagas el coro a uno de tu misma calaña. «Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos». Espero que «teniendo un hueco debajo del pico puedas comer». Por lo menos se que no necesitas turbina. «¿Comprende?».