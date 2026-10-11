Psiquiatra de Hospiten llama a superar estigma salud mental

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Superar los estigmas que rodean a las enfermedades mentales y promover una atención integral son desafíos que requieren mayor conciencia y educación, afirmó la doctora Roelka Ventura, psiquiatra de Hospiten Santo Domingo, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre.

La especialista explicó que uno de los principales prejuicios consiste en creer que acudir a una consulta psiquiátrica significa ser débil, estar incapacitado o estar «loco», una percepción que puede retrasar la búsqueda de ayuda profesional.

«Las condiciones de salud mental no siempre se ven, pero cuando no son atendidas pueden cronificarse y afectar no solamente el bienestar emocional, sino también el funcionamiento social, familiar y laboral, e incluso la salud física», advirtió Ventura.

ATENCIÓN INTEGRAL Y PERSONALIZADA

La psiquiatra recordó que estos profesionales cuentan con formación médica especializada para evaluar la conducta humana desde perspectivas biológicas, psicológicas y sociales, e identificar posibles enfermedades u otras condiciones que influyan en el estado emocional y el comportamiento.

Explicó que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada paciente y puede incluir psicoterapia, medicamentos, cambios en el estilo de vida y colaboración con otras especialidades médicas.

«El psiquiatra estudia el cerebro, pero atiende a la persona completa», señaló.

Ventura destacó que la salud mental no consiste únicamente en la ausencia de enfermedades, sino que también comprende la manera en que las personas piensan, sienten, actúan y se relacionan con su entorno.

En ese sentido, sostuvo que un diagnóstico no define la identidad ni el valor de una persona, y que las enfermedades mentales pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, independientemente de la edad, la profesión o la posición social.

PEDIR AYUDA ES AUTOCUIDADO

La especialista exhortó a la población a reconocer los cambios emocionales y conductuales que puedan requerir atención profesional, sin esperar a que provoquen un deterioro significativo.

«Reconocer que algo no anda bien contigo es una forma de autocuidado. Así como atendemos nuestro cuerpo cuando algo cambia, debemos poder atender nuestra mente con la misma naturalidad», concluyó.

El Día Mundial de la Salud Mental busca promover la conciencia sobre estos temas y contribuir a reducir los prejuicios que dificultan el acceso a la atención.

of-am