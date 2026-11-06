Vinicio Castillo pide a SCJ acelerar juicios por corrupción

SANTO DOMINGO.– El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, pidió a la nueva dirección de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contribuir a agilizar los procesos por corrupción administrativa y lograr que concluyan con sentencias definitivas.

Castillo valoró la renovación del alto tribunal, presidido por Justiniano Montero Montero, pero advirtió que los prolongados procedimientos judiciales y la falta de condenas firmes contra funcionarios y dirigentes políticos han generado frustración y desconfianza ciudadana.

Sostuvo que durante los últimos 30 años el sistema judicial no ha conseguido que funcionarios o políticos cumplan condenas definitivas por corrupción administrativa.

«El Ministerio Público somete los casos, se estremece la opinión pública en diferentes coyunturas, se ordena prisión preventiva contra exfuncionarios y, con el paso del tiempo, una vez obtienen la libertad bajo fianza, se eternizan los procesos y terminan en impunidad judicial», expresó.

El dirigente consideró que la ausencia de sanciones firmes favorece la repetición de estas prácticas en las distintas administraciones públicas.

Entre los expedientes pendientes de decisiones definitivas mencionó los casos Antipulpo y Medusa, así como otros procesos que involucran a exfuncionarios y dirigentes políticos.

En agosto, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado a siete años de prisión por el caso Antipulpo. Sin embargo, la sentencia fue recurrida por el Ministerio Público y los imputados, por lo que aún no es definitiva.

Las declaraciones se producen tras la elección de Montero Montero y seis nuevos magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces serán juramentados el 10 de noviembre en el Palacio Nacional.

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