Proyecto busca acumular los fondos de medicinas no usados

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SANTO DOMINGO.- Un proyecto de ley que busca permitir la acumulación de los fondos destinados a medicamentos que los afiliados no utilicen durante un año fue reintroducido este miércoles en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, presentada por la diputada Indhira De Jesús, establece que esos recursos no se pierdan al concluir cada período, sino que permanezcan disponibles para el afiliado, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas.

OBJECIONES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

De Jesús argumentó que los afiliados realizan pagos mensuales por sus seguros de salud y no deberían perder los recursos correspondientes a una cobertura que no utilizaron.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, cuestionó la propuesta y advirtió que la acumulación de estos fondos podría contravenir disposiciones legales y constitucionales.

Legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldaron la iniciativa y plantearon la necesidad de buscar alternativas para quienes durante años pagan sus seguros y utilizan poco la cobertura de medicamentos.

Desde Fuerza del Pueblo se propuso incluir la discusión en una reforma integral de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

CUENTAS INDIVIDUALES Y SUPERVISIÓN

El proyecto contempla que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) creen cuentas individuales para registrar los fondos de medicamentos no utilizados por cada afiliado.

Las ARS deberán informar al asegurado el monto asignado, el utilizado y el disponible para acumular. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) supervisaría y fiscalizaría el cumplimiento.

La iniciativa establece sanciones para las ARS que incumplan y otorga 90 días, tras su aprobación, para elaborar el reglamento de aplicación.

an/am