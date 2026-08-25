Promueven envejecimiento activo en los adultos mayores

La jornada fue organizada por la doctora Nataly Rodríguez, coordinadora de la Fundación Fath Hope Love.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Con el propósito de promover la salud física, mental y emocional de las personas de la tercera edad, fue realizada una jornada recreativa en el Jardín Botánico de Santiago, con actividades dirigidas a fomentar la convivencia, la socialización y el envejecimiento activo.

Los participantes disfrutaron de juegos de dominó, dinámicas con aros y una caminata recreativa, iniciativas orientadas a estimular las capacidades neurocognitivas y crear espacios de integración, entretenimiento y alegría.

La jornada fue organizada por la doctora Nataly Rodríguez, coordinadora de la Fundación Fath Hope Love, junto a la directora de la Escuela Nacional de Nefrología Básica para Enfermeras y representantes de otras instituciones colaboradoras.

Rodríguez destacó la importancia de que los adultos mayores se sientan valorados, útiles e integrados a la sociedad, al considerar que este tipo de actividades contribuye a fortalecer los vínculos familiares y sociales.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Como parte de la jornada fueron entregadas medallas, trofeos y otros reconocimientos a los participantes. En el torneo de dominó, el primer lugar correspondió al jugador que acumuló la mayor cantidad de puntos.

La actividad contó con el auspicio de la Fundación Ofea Amor y Esperanza, junto al Home Service, iniciativa destinada a ofrecer atención y servicios profesionales a las personas de la tercera edad.

También participó la Escuela Nacional de Nefrología para Enfermeras, institución enfocada en la prevención, educación continua y capacitación para mejorar los cuidados de los envejecientes de manera integral.

Las entidades participantes resaltaron que el trabajo conjunto permite desarrollar proyectos de mayor impacto y contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

La jornada forma parte de los esfuerzos para crear espacios donde las personas de la tercera edad puedan mantenerse activas, compartir y sentirse integradas y valoradas por sus familias y la sociedad.

an/am