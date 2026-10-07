Promipyme inaugura la tercera edición de su «EmprendeLab»

El acto inaugural, este martes, estuvo encabezado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara.

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) inauguró la tercera edición de EmprendeLab 2026, plataforma orientada a convertir proyectos innovadores en iniciativas empresariales sostenibles, con la participación de 25 emprendimientos y una jornada de cierre que será encabezada este miércoles por el presidente Luis Abinader.

El acto inaugural estuvo encabezado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, junto a representantes del Gobierno, universidades y entidades vinculadas al ecosistema emprendedor.

Gómez Mazara informó que fueron recibidos 120 proyectos, de los cuales 25 fueron seleccionados como finalistas tras un proceso de evaluación. Destacó que EmprendeLab busca impulsar nuevas generaciones de empresarios mediante financiamiento, capacitación, mentoría, asistencia técnica y acompañamiento estratégico.

“Cada proyecto que nace aquí es empleo, es un joven que no tiene que pensar en irse, es un barrio que crece. Innovar es patriotismo con visión de futuro”, afirmó.

El funcionario señaló que el desafío de Promipyme es trascender el financiamiento de negocios tradicionales y crear condiciones para desarrollar empresas con mayor contenido tecnológico, innovación y capacidad de crecimiento.

APOYO AL TALENTO DOMINICANO

Carolina Mejía resaltó la importancia de la innovación, la productividad y el respaldo a las mipymes como ejes del desarrollo nacional. Consideró que el país ha avanzado en conectividad y adopción tecnológica, pero debe convertir esos avances en oportunidades para crear, producir y generar empleos.

La actividad, celebrada en el Hotel Catalonia, reúne proyectos de AgroTech, Comercio 4.0, Tecnoindustria, software, industrias creativas, ciberseguridad, inversión y transformación digital. Cinco proyectos avanzarán a la competencia final y tres serán premiados.

La jornada inaugural también reunió a más de 1,500 estudiantes en conferencias y paneles sobre innovación, capital y nuevas tecnologías.

Este miércoles 7 de octubre, el presidente Luis Abinader encabezará la jornada final, a partir de las 10:00 de la mañana, que incluirá la presentación de los proyectos finalistas y la premiación de los ganadores.

an/am