Prometen no aumentar pasaje pese alza de costos operativos

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SANTO DOMINGO.– La Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) anunció que sus afiliados no aplicarán aumentos en el precio del pasaje, pese al incremento de los costos operativos y la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales.

En una rueda de prensa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) el presidente de la entidad, Reynaldo Pérez Sánchez, expresó su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de mantener la estabilidad en las tarifas del transporte público.

AUMENTOS REQUIEREN AUTORIZACIÓN DEL INTRANT

Pérez Sánchez explicó que ninguna empresa de transporte puede anunciar o aplicar incrementos en el costo del pasaje de manera unilateral, ya que cualquier modificación debe ser autorizada por el INTRANT, conforme a lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Asimismo, destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo al sector, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer, con el propósito de mitigar el impacto del aumento de los costos de operación.

COMPROMISO CON LOS USUARIOS

El dirigente choferil afirmó que se mantienen vigentes los acuerdos con el Gobierno para evitar que el incremento de los costos operativos sea trasladado a los pasajeros, por lo que los transportistas continuarán absorbiendo parte de esos gastos.

Reiteró que los usuarios podrán seguir utilizando el servicio sin variaciones en el precio del pasaje y recordó que cualquier revisión del régimen tarifario deberá realizarse dentro del marco legal correspondiente.

La UNET agrupa cientos de rutas de transporte en todo el país, incluidas más de 20 en la región del Cibao, donde recientemente circularon versiones sobre posibles aumentos en las tarifas, las cuales fueron descartadas por la organización.

an/am